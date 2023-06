Армяно-российский научный форум: интеграция науки, образования и производства

Source: MIL-OSI Russian Language News

13–14 июня в Ереване состоялся армяно-российский научно-образовательный форум «Интеграция науки, образования и производства — драйвер модернизации экономики». Форум был проведен под эгидой Российского Союза ректоров, профильных министерств Российской Федерации и Республики Армения, ведущих университетов двух стран.

Одной из главных площадок форума стал Российско-Армянский университет (РАУ) — стратегический партнер СПбПУ, один из ключевых участников программы «Славянские университеты».

Участниками армяно-российского научно-образовательного форума стали более 200 человек — ректоры и делегации ведущих университетов, министерств и профильных ведомств, научных учреждений. В состав представительной делегации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на форуме вошли проф. Александр Коротков, директор Института электроники и телекоммуникаций, проф. Вера Лобода, директор Высшей школы электроники и микросистемной техники Никита Головин, заместитель начальника Управления международного сотрудничества, координатор проекта «Славянские университеты» Ксения Чуваева, представляющая Высшую школу международных образовательных программ.

Мы искренне приветствуем возможность встречи профессионалов, отвечающих за обеспечение качества образования и развития научно-образовательного потенциала наших стран. Мы убеждены, что благодаря сегодняшнему форуму мы найдем способ совместного преодоления существующих вызовов в сферах образования и науки , — сказала в приветственном слове министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

Интерес к русскому языку и русской культуре в Армении очень высок. И у нас высок интерес к культуре Армении, как и наше взаимодействие с армянскими коллегами , — в свою очередь отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ Виктора Садовничий, обратил внимание собравшихся, что в ближайшие годы процесс цифровизации и искусственный интеллект окажут еще большее влияние на формирование профессиональных компетенций. Это выразится прежде всего в том, что наилучший результат деятельности в любой сфере будет достигнут посредством совместной работы человека и искусственного интеллекта. Профессионализм и мастерство будут зависеть от способности человека получать максимальную отдачу от искусственного интеллекта , — отметил президент РСР.

Второй день мероприятия прошел на базе Российско-армянского университета. 14 июня на различных площадках университета были организованы 6 параллельных сессий. Открывая второй день форума, ректор РАУ Эдвард Сандоян отметил, что современная эпоха — это эпоха знаний и информации, а не только ресурсов, природных и людских. Причём, это эпоха знаний и информации в широком смысле, характерных именно для цифрового века. Очень скоро мы окажемся в глубоком проигрыше, если уже сейчас, прямо сегодня не займёмся активно цифровизацией системы образования, внедрением новейших технологий , — подчеркнул ректор РАУ.

Модератором сессии «Инновационное сотрудничество как фактор экономической модернизации» выступил Никита Головин: Университет, наука, образование должны быть вне всякой политики и других аспектов. В условиях современной геополитики и тех процессов, которые происходят, сотрудничество и взаимодействие в науке и образовании носят стратегический характер. Армения и Россия имеют полный потенциал для помощи и взаимодействия друг с другом, и это обмен знаниями, технологиями взаимного продвижения на евразийском и международном пространстве .

Профессор Александр Коротков представил технологические разработки в сфере микроэлектроники и спектр научных исследований Института электроники и телекоммуникаций СПбПУ. Он выступил с предложениями по возможностям будущих совместных проектов с коллегами из РАУ. В ближайшее время это направление станет новым вектором партнерства СПбПУ и РАУ, наряду с уже развивающимися на протяжении нескольких лет научно-образовательным сотрудничеством по физике наноструктур, космическим технологиям, биомедицине, экономике и гуманитарным направлениям.

Ксения Чуваева приняла участие в сессии «Создание благоприятных условий для изучения армянского языка на территории РФ и русского языка на территории Армении», представив многолетний опыт и методические наработки СПбПУ по программам преподавания русского языка как иностранного.

Отметим, что армяно-российский форум стал первым двусторонним мероприятием в формате участия ведущих университетов и представителей ведущих научных учреждений России и Армении. Форум призван содействовать развитию и укреплению научно-образовательных связей между вузами двух стран.

Проводимый форум уникален уже потому, что вобрал в себя практически многие направления науки, техники, образования. Были привлечены выдающиеся учёные Армении и России, крупнейшие специалисты и эксперты в области образования, это достойное мероприятие для систем образования Армении и России. Образование сегодня занимает, действительно, фундаментальную позицию — с точки зрения безопасности, социально-экономического развития, а также конкурентоспособности любой страны , — заявил профессор российско-армянского университета, действительный член РАЕН, ЕАЕН Паргев Аветисян.

Дискуссии в кулуарах сессий и рабочие встречи представителей СПбПУ с коллегами из РАУ стали продолжением того стратегического взаимодействия, которое уже давно сложилась между нашими коллективами. Недавно на площадке СПбПУ состоялся Саммит Славянских университетов , на котором РАУ успешно защитил свою программу развития на 2023-25 гг.

В ее разработке СПбПУ оказывал экспертную и консультационную помощь. Ученые двух ведущих университетов плодотворно сотрудничают , совместно организуют международные конференции и школы молодых ученых . Выпущены учебные пособия, публикуются статьи, развиваются студенческие коллаборации. Завершая форум, ректор РАУ обратил внимание, что модернизация системы образования как части культуры — это основа для получения конкурентных преимуществ: Российско-армянское образовательное пространство может получить конкурентные преимущества, если опередить другие страны и знать, во что надо инвестировать прямо сейчас. И уже через эту формулу можно решать остальные задачи .

