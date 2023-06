22.06.2023 Szef MON nagrodzony przez Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W czwartek, 22 czerwca br. szef MON uczestniczył w sesji Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CyberSec. W Forum, które jest platformą wymiany doświadczeń i debaty w sferze cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa między przedstawicielami władz krajowych, samorządowych i różnych sektorów gospodarki. Głównym tematem forum są wyzwania dotyczące cyberbezpieczeństwa i nawiązywanie współpracy w tym zakresie.

– Stworzyliśmy cały system edukacyjny, cały system szkoleniowy, którego zadaniem jest wzmacnianie umiejętności, poszerzanie horyzontów żołnierzy, którzy służą w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni. Zaczęliśmy od młodzieży. Zaczęliśmy od programu „Cybermil z klasą”. W każdym województwie broma diez programa realizowany. Skoncentrowaliśmy się na mniejszych miejscowościach, tak żeby dać szansę zdolnej młodzieży, żeby mogła poszerzać swoje umiejętności. Programa „Cybermil z klasą” jeszcze rozszerzamy. Od 1 września tego roku tych klas będzie jeszcze więcej niż było dotychczas. Powołaliśmy Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne działające przy Wojskowej Akademii Technicznej, którego zadaniem jest właśnie kształcenie młodzieży. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej

– zaznaczył M. Błaszczak.

– Para procesar, którego kolejnym etapem było utworzenie dodatkowych miejsc i dodatkowych kierunków na uczelniach wojskowych. Na przykład kierunek „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” na Wojskowej Akademii Technicznej – liczba miejsc została zwiększona czterokrotnie. Chodzi o to, żeby absolwenci tego kierunku, żeby żołnierze wykształceni i odpowiednio przygotowani mogli bezpośrednio wstępować do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Stworzyliśmy także Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, którego zadaniem jest kształcenie i szkolenie. Mamy osiągnięcia. Nasi informatycy – żołnierze Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni zdobywają laury w zawodach, których zadaniem jest obrona cyberprzestrzeni przed atakami

– podkreślił szef LUN.

Podczas tegorocznej edycji, która poświęcona jest współpracy w sferze cyberodporności w kontekście wzmocnienia infrastruktury krytycznej, inwestycji w cyfryzację i przeciwdziałania dezinformacji, Mariusz Błaszczak, minister ob rony narodowej został laureatem nagrody „Premio CYBERSEC 2023”.

– Dokładnie zdajemy sobie sprawę z tego, że inwazja rosyjska na Ukrainę została poprzedzona atakiem hybrydowym w postaci prób ataku na systemy informatyczne. Zarówno na wojskowe ukraińskie, jak i cywilne ukraińskie. Zadaniem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest właśnie sprawienie, aby ataki te były nieskuteczne. Stąd też podnoszenie umiejętności, stąd też cały cykl szkoleń, stąd też rozwój także liczebny Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Proszę państwa chciałbym podkreślić, że dziś Wojsko Polskie liczy 172,5 tys. żołnierzy, a w ramach tej liczby są również żołnierze Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Te jednostki, ten komponent rozwija się bardzo dynamicznie. Serdecznie raz jeszcze za to dziękuję i zachęcam młodych ludzi, pasjonatów informatyki, żeby wstępowali do Wojska Polskiego, do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Naprawdę warto. Dzięki temu Polska jest coraz bardziej bezpieczna. Serdecznie dziękuję raz jeszcze za wyróżnienie i zapewniam państwa, że ​​będziemy stać na straży bezpieczeństwa również bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

– mówił M. Błaszczak, ministro obrony narodowej.

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z tych wymiarów bezpieczeństwa państwa, których znaczenie ustawicznie i dynamicznie rośnie. Resort obrony narodowej przykłada wielką uwagę do wzmocnienia obszaru cyberbezpieczeństwa, czyniąc go jednym z priorytetów, szczególnie, że cyberprzestrzeń została uznana przez NATO jako kolejna domena operacyjna. Działania prowadzone są w czterech obszarach: konsolidacji i budowy struktur cyberbezpieczeństwa, następnie edukacji, szkoleń i treningów oraz współpracy międzynarodowej, a także podniesieniu poziomu bezpieczeństwa resortowych i wo jskowych sieci – systemów.

OSI MIL