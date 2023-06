22.06.2023 Ministro de Spotkanie Magdaleny Rzeczkowskiej i komisarz UE Mairead McGuinness

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro finansów Magdalena Rzeczkowska i komisarz UE ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Mairead McGuinness rozmawiały dziś w Ministerstwie Finansów na temat wspólnej wizji oraz przyszłości unijnego rynku finansowego.

Omówiły aktualne inicjatywy legislacyjne Komisji Europejskiej, związane m. en.

Tematem spotkania były również sankcje nakładane przez Unię Europejską na Rosję.

Cieszę się, że podczas swojej dwudniowej wizyty w Polsce, Pani Komisarz odwiedziła Ministerstwo Finansów i mogłyśmy porozmawiać o ważnych sprawach, min. o ochronie klientów indywidualnych na rynkach finansowych czy unii rynków kapitałowych. Przyszłość tej unii – moim zdaniem – powinna uwzględniać dotychczasowe doświadczenia i wartość różnorodności rynków lokalnych, w tym polskiego. Musimy też szukać właściwej równowagi między rozwojem rynków finansowych a ochroną jego klientów i do tego zmierza pakiet RIS zaproponowany przez Panią Komisarz

– podkreśla minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Sankcje UE nakładane na Rosję

Minister finansów i Komisarz UE rozmawiały również na tematy dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą. Ministra Magdalena Rzeczkowska wskazała na kluczowe poparcie dla Ukrainy, które powinno być przekazywane w różnych wymiarach, takich jak polityczne i wojskowe, ułatwiając przystąpienie Ukrainy do UE i jej odbudowę. Zaznaczyła, że ​​wszystkie te działania powinny zostać włączone do procesu akcesyjnego. Istotne znaczenie mają również unijne sankcje nakładane na Rosję.

Z zadowoleniem usłyszałam, że 11 pakiet sankcji został uzgodniony. Bardzo ważna jest także kwestia omijania sankcji, rozmawialiśmy także o tym, jak temat nieprzestrzegania sankcji uszczelnić

– zaznaczyła ministra Magdalena Rzeczkowska.

Ochrona inwestorów

Minister finansów wyraziła poparcie dla przedstawionych przez Komisję Europejską propozycji, które mają na celu ochronę inwestorów detalicznych na rynku kapitałowym, w szczególności przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketing owmi.

euro cyfrow

W zakresie cyfrowego ministro del euro Magdalena Rzeczkowska podkreśliła wsparcie MF dla innowacyjnych rozwiązań na rynku finansowym. Podkreśliła jednak konieczność zapewnienia, aby korzystanie z tego rozwiązania płatniczego nie stwarzało zagrożenia dla stabilności finansowej i suwerenności monetarnej państw członkowskich spoza strefy euro.

Usługi płatnicze

W odniesieniu do projektowanej nowej dyrektywy w sprawie usług płatniczych minister finansów wyraziła poparcie i uznanie dla prac Komisji. Podkreśliła istotę zmian legislacyjnych w tym zakresie w kontekście zmieniającego się dynamicznie rynku płatniczego. Ponadto, wskazała na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa usług płatniczych w związku z zagrożeniem oszustwami na rynku finansowym.

Spotkanie dotyczyło również tematu kryptowalut. La ministra Magdalena Rzeczkowska wyraziła wsparcie dla nowej unijnej regulacji w tym zakresie, która ma na celu zapewnienie ochrony konsumentów i uczestników tego rynku przed istniejącymi ryzykami i zagrożeniami.

Unia rynków kapitalowych

Spotkanie było okazją do prezentacji przez Polskę wizji unii rynków kapitałowych oraz krajowych działań w zakresie zrównoważonego finansowania.

W 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz utworzenia unii rynków kapitałowych w celu zapewnienia europejskim przedsiębiorcom dostępu do kapitału na inwestycje. Podejmowane przez 8 lat działania skupiały się w głównej mierze na stworzeniu ogólnoeuropejskiego rynku kapitałowego z ujednoliconymi regulacjami i scentralizowanymi instytucjami. Działania te nie doprowadziły jednak do zamierzonego celu i pełnego wykorzystania rynku kapitałowego w finansowaniu gospodarki.

Minister finansów wskazała, że ​​różnorodność państw członkowskich UE nie powinna być postrzegana przez Komisję Europejską jako przeszkoda, ale raczej jako szansa realizacji założonego celu. Komisja Europejska opracowując przyszłe projekty regulacji w ramach unii rynków kapitałowych powinna opierać się na potrzebie wykorzystania odpowiedniego know-how i specjalizacji różnych państw członkowskich. Warto czerpać z potencjału jednolitego rynku i korzyści płynących z wysokiej jakości ram regulacyjnych. Dzięki temu Unia Europejska mogłaby stać się wysoce dynamicznym dostawcą usług, zdolnym do dostarczania finansowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb, odpowiadających na zmieniające się potrzeby klientów krajowych i globalnych. Tworzenie ściśle ze sobą powiązanych, międzynarodowych, regionalnych i lokalnych centrów finansowych UE zwiększy atrakcyjność unijnych rynków kapitałowych dla konsumentów, inwestorów i przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i lokalizacji. Ponadto, ułatwi dostęp do finansowania wszystkim unijnym przedsiębiorstwom, a nie tylko tym, które mają siedzibę w państwach członkowskich o najdłuższej tradycji kapitalistycznej i najbardziej rozwiniętych ry nkach kapitalowych.

Polski rynek kapitałowy

Ministro finansów wskazała na potrzebę wspierania przez Komisję Europejską oddolnych inicjatyw, takich jak rządowa Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego, która jest obecnie wdrażana w Polsce.

W zakresie zrównoważonego finansowania ministro Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że ​​resort finansów we współpracy z uczestnikami rynku pracuje obecnie nad Mapą Drogową dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce. Mapa ma powstać do końca roku 2023. Będzie ona określać kierunki dla tego obszaru i stać się fundamentem dla szybszego rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Współpraca z Komisją Europejską

Ministro Magdalena Rzeczkowska i komisarz Mairead McGuinness omówiły też bardzo ważną kwestię bliższej współpracy i kooperacji pomiędzy krajowymi organami dbającymi o bezpieczeństwo na rynku finansowym a Komisją Europejską i jej wyspec jalizowanymi komórkami. W kontekście ostatnich wydarzeń w USA i Szwajcarii podkreśliły, że bardzo istotne jest uwzględnienie kwestii stabilności finansowej we wszystkich działaniach organów UE, a także konieczność zapewnienia pełnej skuteczności prawa UE, przede wszystkim przepisów związanych ze sprawną i szybką restrukturyzacją banków. Bardzo istotna jest także skuteczna ochrona konsumenta jako głównego odbiorcy usług finansowych.

Komisarz Mairead McGuinness podczas dwudniowej wizyty w Polsce spotkała się też m.in. z Komisją Finansów Publicznych i Komisją ds. UE Sejmu RP oraz przedstawicielami polskich konsumentów i polskich fin-techów. Wzięła także udział w konferencji w Kolegium Europejskim w Natolinie.

