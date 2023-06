22.06.2023 Ruszają dyżury obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej z wykorzystaniem systemu “Mała Narew”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W czwartek, 22 czerwca br., na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych odbyły się strzelania rakietowe bojowo – doświadczalne z wykorzystaniem systemu OPL “Mała Narew”, które obserwował szef MON.

– To czego świadkiem byliśmy przed chwilą to jest nowoczesna broń, to jest skuteczna broń. Jak widzieliśmy wszystkie trzy cele zostały osiągnięte. Wojsko Polskie posiada odpowiednią, skuteczną broń, żeby chronić polskiego nieba przed tego rodzaju zagrożeniami. Już bardzo szybko – nawet przed końcem tego miesiąca – żołnierze, którzy właśnie dziś prezentowali swoje umiejętności rozpoczną dyżury obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej Polski wykorzystuj ąc ten nowoczesny sprzęt. Myślę, że osiągnęliśmy rozwiązanie rekordowe jeśli chodzi o czas, w którym doszliśmy do tych umiejętności. W kwietniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę w sprawie pozyskania dla Wojska Polskiego „Małej Narwi”, czyli zestawów o krótkim zasięgu. Zestawów przeciwrakietowych i przeciwlotniczych. W tej umowie zawarliśmy porozumienie ze Zjednoczonym Królestwem, z Wielką Brytanią, gdyż wyrzutnie i rakiety pochodzą właśnie z Wielkiej Brytanii. Natomiast radary i ciężarówki, na których osadzone są wyrzutnie to polskie produkty. A produkty polskiego przemysłu zbrojeniowego. Również system zarządzania tym uzbrojeniem jest polskim systemem. Także tu dziękuję i gratuluję wszystkim tym którzy przyczynili się do integracji tych elementów

– ministro de mówił Mariusz Błaszczak.

– W październiku ubiegłego roku ten sprzęt trafił na wyposażenie Wojska Polskiego. Trafił do 18 Dywizji Zmechanizowanej. Tej dywizji, która broni wschodniej części naszego kraju. Dywizji powołanej do życia w 2018 roku. Pułk przeciwlotniczy już jest w zasadzie gotowy do tego, żeby bronić polskiego nieba. Równolegle też szkolili się żołnierze z 15 Pułku Przeciwlotniczego, wchodzącego w skład 16 Dywizji Zmechanizowanej. Dywizji, która odpowiada za bezpieczeństwo północno-wschodniej części naszego kraju. Jeszcze w tym roku podobna jednostka ogniowa, tożsama jednostka ogniowa trafi na wyposażenie Wojska Polskiego. Trafi na wyposażenie 15 Pułku Przeciwlotniczego

– zaznaczył szef LUN.

Wprowadzany na wyposażenie Sił Zbrojnych RP system „Mała Narew” pozwoli w szybkim czasie dokonać rewolucyjnej zmiany w zakresie obrony polskiej przestrzeni powietrznej poprzez wykorzystanie wielokanałowych systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, z których każdy posiada kilkanaście kanałów celowania, co umożliwi zwalczanie wielu celów jednocześnie.

– Wszystko co dzieje się na Ukrainie pokazuje jak ważna jest obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Widzimy jak atakują Rosjanie. Widzimy, że Ukraińcy dzielnie broniąc swojego terytorium wykorzystują sprzęt zarówno ten postsowiecki, jak i sprzęt, który siły zbrojne Ukrainy otrzymały od szeroko rozumianego Zachodu. A my możemy być dumni z tego, że Wojsko Polskie posiada bardzo skuteczną broń, że budowana wielowarstwowa obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa wchodzi już do dyżuru. (…) Teraz mamy „Małą Narew”. Oczekujemy, że w krótkim czasie również polskie Patrioty zostaną włączone w dyżury obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. A więc ten system budujemy konsekwentnie, w bardzo krótkim czasie. To naprawdę proszę państwa jest duże osiągnięcie. Dzięki temu Polska jest bezpieczna

– podkreślił.

Zasadniczym zadaniem systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu „Mała Narew” jest zapewnienie osłony wojskom i obiektom w obszarze prowadzonych działań, a także uzupełnienie systemu ognia przeciwlotniczych i przeciwraki etowych zestawów rakietowych średniego zasięgu „WISŁA” na małych wysokościach funkcjonujących w ramach narodowego i sojuszniczego systemu obrony powietrznej.

Projekt „Mała Narew” jest ważnym elementem budowanego systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Para nowoczesne systemy rakietowe zdolne zwalczać jednocześnie liczne zagrożenia z powietrza. Zakłada budowę zdolności rakietowych krótkiego zasięgu w oparciu o istniejące w Siłach Zbrojnych RP elementy, takie jak stacje radiolokacyjne, urządzenia kierowania uzbrojeniem, wyrzutnie, samochody transportowo-załadowcze o az rakiety produkcji brytyjskiej – pociski rodziny CAMM. Tempo realizacji tego projektu oraz jego efekty stanowią dowód doskonałej współpracy wojskowo – przemysłowej, z udziałem brytyjskiego partnera estratégicoznego.

