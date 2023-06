22.06.2023 Projekt zmian word ordynacji podatkowej w prekonsultacjach

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W Ministerstwie Finansów rozpoczęły się prekonsultacje dotyczące zmian word ordynacji podatkowej.

Celem wstępnych konsultacji jest wypracowanie z zainteresowanymi środowiskami jak najlepszych rozwiązań podatkowych.

Prace potrwają do 31 sierpnia br.

Zamierzamy spotkać się z przedstawicielami wielu środowisk, aby omawiać ich uwagi do tego projektu. Jak wskazują moje doświadczenia z 2022 roku z prac nad zmianami w PIT, CIT, pakiecie Slim VAT oraz korekt w KSeF, taki sposób konsultowania zmian w przepisach umożliwia wprowadzanie dobrze funkcjonujących rozwiązań . Zachęcam więc do zapoznania się z projektem, przesyłanie uwag oraz zgłaszania chęci udziału w spotkaniach konsultacyjnych

– powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Projekt przepisów, który zostanie wypracowany w ramach prowadzonych obecnie prekonsultacji będzie przed przed przekazaniem do Sejmu, przedmiotem konsultacji publicznych. Finalny projekt ustawy ordynacji podatkowej do prac parlamentarnych trafi w kolejnej kadencji Sejmu.

Projekt jest rozbudowany. Warto jest więc go przedyskutować możliwie dogłębnie

– ministro de podkreśla Artur Soboń.

Główne założenia projektu ustawy:

możliwość załatwiana niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym,

możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności, bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej,

umożliwienie zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł),

zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji,

uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających,

zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających,

uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych poprzez m. en. rozszerzenie możliwości dokonywania blokady na nowe kategorie rachunków,

wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu termin przedawnienia zobowiązania podatkowego,

doprecyzowanie przepisów o podatkowym następstwie prawnym w odniesieniu do przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie o BFG,

wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki koman dytowej lub komandytowo-akcyjnej,

możliwość dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu zaległo ści tych spółek,

wprowadzenie termin ważności interpretacji podatkowych,

zmiany w zakresie opłaty za wydanie interpretacji poprzez jej zróżnicowanie oraz dostosowanie do rodzaju i wielkości wnioskodawcy,

doprecyzowanie sytuacji kiedy interpretacje indywidualne mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi, podawanymi do publicznej wiadomości,

wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla podmiotów profesjonalnych,

wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji wysokości opłaty za wydanie opinii zabezpieczającej,

wprowadzenie nowej instytucji – wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

Uwagi do wstępnego projektu zmian w przepisach mogą przesyłać wszyscy zainteresowani. Szczegółowe informacje w tym zakresie, w tym również kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, znajdują się na stronie MF. Link do strony: Konsultacje podatkowe w sprawie zmian w Ordynacji podatkowej.

