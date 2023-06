22.06.2023 Nowoczesne technologie do walki z przestępcami

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Technologie informatyczne stosowane przez Ministerstwo Finansów (MF) i Krajową Administrację Skarbową (KAS) pomagają w uszczelnianiu systemu podatkowego.

Dzięki nim lepiej też obsługujemy podatników.

Rozpoczynamy budowę nowej serwerowni Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) w Radomiu.

Resort finansów wykorzystuje nowoczesne technologie IT do obsługi podatników i realizacji wielu procesów w administracji skarbowej.

Automatyzacja i digitalizacja usług dla podatników to jeden z naszych priorytetów. Rozwiązania IT pomagają nam również w działaniach, których celem jest zwalczanie oszustw podatkowych i wzmacnianie pozycji uczciwych przedsiębiorców. Dzięki rozbudowie CIRF zyska przestrzeń serwerową, niezbędną do wparcia szybko rosnącej liczby usług cyfrowych resortu finansów. Rozwój CIRF pozwoli na wprowadzanie kolejnych nowoczesnych rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów

– mówi ministra finansów Magdalena Rzeczkowska.

Zaawansowana analityka a mniej kontroli

KAS, na co dzień i na wielu płaszczyznach wykorzystuje nowoczesne technologie, cyfrowe bazy danych i analizę ryzyka. Dzięki zaawansowanej analityce kontrole prowadzone przez KAS są precyzyjnie kierowane tam, gdzie widzimy ryzyko poważnych nieprawidłowości. Skuteczność kontroli dotyczących podatków jest ponad 90 procentowa. Rozwiązania informatyczne wspierają też zwalczanie przestępczości ekonomicznej. Przykładem jest raportowanie JPK_VAT, które umożliwia wykrywanie fikcyjnych transakcji gospodarczych oraz STIR, który pomaga przeciwdziałać wykorzystywaniu systemu bankowego do wyłudzeń skarbowych

– zauważa sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef KAS insp. Bartosz Zbaraszczuk.

Typowanie do kontroli opiera się na analizie ryzyka, do której wykorzystywane są specjalne narzędzia analityczne. Dzięki temu w 2022 r. KAS przeprowadziła niewiele ponad 22 tys. kontroli. A blisko 7-krotnie mniej niż w 2008 r., gdy kontroli było ponad 150 tys. Co ważne, większość wątpliwości, które dotyczą rozliczeń podatkowych, KAS wyjaśnia bez angażowania podatników i kontroli. Częściej stosuje mniej uciążliwe dla podatników czynności sprawdzające.

Priorytetem KAS jest wykrywanie i ściganie zorganizowanych grup przestępczych oraz osób nimi kierujących. W latach 2017-2022 KAS zabezpieczyła mienie pochodzące z przestępstwo wartości blisko 1 mld zł

– podkreśla Bartosz Zbaraszczuk.

e-usługi dla różnych grup podatników

MF i KAS udostępniają nowoczesne wielofunkcyjne serwisy e-Urząd Skarbowy oraz Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), z których korzystają miliony podatników – osób fizycznych i firm.

Podatnicy chętnie korzystają z cyfrowych rozwiązań. Przykładowo 94% czyli około 20 mln deklaracji PIT za 2022 r. złożyli elektronicznie, w tym prawie 12 mln przez usługę Twój e-PIT, a około 8 mln przez system e-Deklaracje. W 2024 r. z usługi Twój e-PIT po raz pierwszy będą mogły skorzystać także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Rozbudowa serwerowni CIRF

CIRF a cyfrowy mózg MF i KAS, który magazynuje i przetwarza informacje. Nowoczesne technologie pomagają nam w uszczelnianiu systemu i jednocześnie pozwalają na lepszą obsługę podatników. Mając na uwadze rolę nowoczesnych technologii rozpoczynamy budowę nowej serwerowni CIRF w Radomiu.

Dzięki tej rozbudowie CIRF zyska przestrzeń serwerową niezbędną do wparcia szybko rosnącej liczby usług cyfrowych resortu finansów.

OSI MIL