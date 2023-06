22.06.2023 Varsovia Primer ministro Jarosław Kaczyński con Gościu Wiadomości

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Jarosław Kaczyński con Gościu Wiadomości22.06.2023

Premier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla TVP mówił o powodach swojego powrotu do rządu. Podkreślił, że chce wykorzystać swoje doświadczenie. Premier Kaczyński porównał rząd do dobrego gospodarza, który może korzystnie wpływać na rozwój kraju. Zwrócił uwagę na liczne potwierdzenia dobrego stanu polskiej gospodarki, które znajdują odzwierciedlenie m.in. w statystkach OCDE.

21 de febrero de 2023 r. Jarosław Kaczyński odebrał powołanie do Rady Ministrów z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wybrane fragmenty z wypowiedzi:

Wykorzystujemy szanse. Jest tylko jeden warunek, żeby ta szansa została do końca wykorzystania. Ten dobry gospodarz, czyli dobry rząd. Nie idealny, nie składający się z geniuszy i aniołów, ale dobry, składający się z uczciwych ludzi, którzy coś umieją.

Mamy w Polsce jakby dwa rodzaje kandydatów do rządzenia, kandydatów na tych gospodarzy, jeżeli użyć tego słowa, tej przenośni, bo to w jakiejś mierze jest przenośnia. Otóż ​​są ci, którzy potrafią i chcą służyć rzeczywiście społeczeństwu, i ci, którzy nie potrafią albo nie chcą, a obiektywnie (nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie) słu żą tym, którzy Polsce źle życzą.

A są najważniejsze wybory desde 1989 roku. Moja nieobecność w rządzie mogłaby wskazywać na to, że jakoś tam troszeczkę się od tej odpowiedzialności uchylam i dlatego wszedłem.

Uzyskaliśmy 86% przeciętnej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o poziom życia, realny poziom życia, a więc dochody, ale także to wszystko, co daje państwo w ramach przedsięwzięć na ogół o charakterze socjalnym. Para bromear więcej niż w Hiszpanii. Para bromear więcej niż w Czechach. Chociaż obydwa kraje są od Polski nieco bogatsze. gonimia

Dostaliśmy kilkadziesiąt czy może sto euro na jednego Ukraińca. Optymiści mówią, że sto [euro], bardziej pesymistycznie nastawieni analitycy twierdzą, że tylko czterdzieści pięć na przykład, a tu 22 tys. Bromear bezczelność, bromear dyskryminacja. Choćby dlatego potrzebne jest referendum, żeby Polacy powiedzieli, mogli powiedzieć głośno – nie tylko tu, w Polsce, ale w Europie – “nie, nie zgadzamy się na coś takiego”.

Mi jesteśmy partią zgody. Wiemy, że zgoda buduje, a niezgoda niszczy i rujnuje. Będziemy do tej zgody, mimo że też rzeczywiście pod tym względem niesłychanie trudna sytuacja, jednak mimo wszystko po – jestem przekonany zwycięskich wyborach – dążyć.

