22.06.2023 Policía Premier Mateusz Morawiecki: inwestycja w polimery jest jednocześnie inwestycją w polską chemię

Polimery Police – nowoczesny kompleks produkcyjny Grupy Azoty

Zakłady Grupy Azoty w Policach pod Szczecinem zyskały nowy kompleks do produkcji propylenu i polipropylenu. W uroczystości uruchomienia produkcji wziął udział premier Mateusz Morawiecki.

– To wielka sprawa dla całego polskiego przemysłu. Polimery to wielka szansa inwestycyjna, której nie mogliśmy nie dostrzec. Cieszę się, że ta inwestycja wykonana została w założonym czasie i w założonym budżecie. Para bromear również ogromne osiągnięcie. Wielki szacunek dla wszystkich wykonawców – powiedział szef rządu.

W najnowszej instalacji przemysłowej wytwarzane będą tworzywa, które wykorzystywane są między innymi w przemyśle opakowaniowym, artykułów gospodarstwa domowego, samochodowym czy farmaceutycznym.

– Dużo więcej towarów chemicznych, różnego rodzaju produktów, półproduktów, musimy importować, niż możemy u siebie wyprodukować i wyeksportować. To oznacza, że ​​taka inwestycja jak ta, nie tylko była bardzo potrzebna, z punktu widzenia uzupełnienia oferty produktowej grupy Azoty, ale jest także ważna, kluczowa dla całej gospodarki Rzeczypospolitej – podkreśli Primer ministro Mateusz Morawiecki.

Inwestycje w najnowsze technologie to nowe miejsca pracy

Kompleks Polimery Police to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Nowe produkty w ofercie Grupy Azoty pozytywnie wpłyną na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych. Wydajna i nowoczesna fabryka wzmocni niezależność surowcową kraju, a także ofertę eksportową naszej gospodarki. Jednocześnie, nowa fabryka to również miejsca pracy – zarówno w zakładzie jak i w okolicznych biznesach.

– Mi chcemy wartość dodaną tutaj utrzymać w Polsce. Co to dodatkowo jeszcze oznacza? To oznacza setki i tysiące później nowych miejsc pracy, miejsc pracy dla osób o najwyższych i wysokich kwalifikacjach – kwalifikacjach przemysłowych, technicznych, w zakresie nowych technologii. Kwalifikacjach, które pomogą nam zredukować 18 miliardów złotych rocznego deficytu w handlu chemią. Para wspaniała rzecz – zaznaczył primer ministro Mateusz Morawiecki.

Przemysł w Polsce może rozwijać swoje skrzydła

Inwestycja Grupy Azoty w Policach to wielki krok w dalszym rozwoju polskiego przemysłu. Nowoczesne technologie i ekologiczne rozwiązania to kluczowe elementy polskiej gospodarki jutra. Fabryka Polimery Police wytwarzać będzie także wodór, którego większa produkcja w naszym kraju pomoże w dalszym rozwoju rynku i technologii wodorowych w Polsce.

– Wiemy doskonale, że te kręgi na wodzie nowoczesnego przemysłu, nowoczesnych technologii będą się tutaj rozchodzić szeroko z Polic, na całe zachodnie Pomorze, jestem przekonany, że na całą Rzeczpospolitą – powied ział szef rządu.

Polska jest wybierana przez wiele globalnych firm na dalszy rozwój swojej działalności i nowe inwestycje. W ostatnim czasie takie firmy jak Intel, Visa, Microsoft, Google, Volvo czy Mercedes-Benz zdecydowały się na znaczące inwestycje w naszym kraju. Polska jest krajem przyjaznym rozwojowi przemysłu i przedsiębiorczości, a kolejne wielkie inwestycje są tego dowodem.

