Lokalne inwestycje to korzyść dla mieszkańców

Dzięki Rządowemu Programowi Inwestycji Strategicznych nasze małe ojczyzny mogą się rozwijać. Powstaje szereg inwestycji takich jak: nowe drogi, wyremontowane szkoły, oświetlone przejścia dla pieszych czy nowoczesne boiska sportowe. Dzieci mają lekcje w przyjaznych klasach, a po szkole mogą spędzić czas wolny na boisku sportowym.

Często to polskie firmy realizują te przedsięwzięcia. W związku z tym rozwój gmin, powiatów i województw przynosi ogromne korzyści dla Polek i Polaków. To nowe miejsca pracy, ale także dzięki nowej drodze mieszkańcy mogą szybciej podróżować.

„Nowe miejsca pracy tworzą lepsze perspektywy – para bromear diez modelo życia, który staramy się na powrót tchnąć – chcemy życie tchnąć w te zapomniane powiaty, zapomniane gminy” – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Zasady naboru wniosków – VI edycja RPIS

„Dziś przyjeżdżamy z dobrą wiadomością – ruszamy z kolejnym programem Polskich Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich” – zapowiedział szef rządu.

Wnioski w ramach VI edycji programu mogą złożyć gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne, które zostały zakwalifikowane jako samorządy popegeerowskie. Jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 98%. Oznacza to, że będą musiały wnieść tylko 2% udziału własnego na realizację inwestycji. Każdy uprawniony samorząd może złożyć 2 wnioski.

Dla gmin obowiązują límite:

jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 millones de zł;

jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 millones de zł.

Dla powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych obowiązują limite:

jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 millones de zł;

jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł.

Wspieramy tereny po dawnych PGR-ach

III edycja programu również była przeznaczona na wsparcie dla obszarów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Rozstrzygnięcie naboru odbyło się w zeszłym roku. Dofinansowaliśmy blisko 1900 inwestycji z ponad 1300 gmin. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 4 mld zł. To wszystko po to, aby gminy mogły się rozwijać, a jakość życia mieszkańców była jak najwyższa.

„Już jest blisko 1900 projektów wykonanych, albo w trakcie wykonywania z poprzednich edycji – tylko dla tych gmin” – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Rozwój cyfrowy na terenach popegeerowskich

Zapobiegamy różnicom w postępie cyfrowym pomiędzy gminami. W 2022 r. wyposażyliśmy w laptopy, komputery czy tablety ok. 218 años. uczniów z terenów popegeerowskich. Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 600 mln zł, w ramach konkursu grantowego. Para działania, które podejmujemy dla zrównoważonego rozwoju samorządów i równych szans mieszkańców.

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

Dotychczas odbyło się już pięć edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na ten cel przeznaczyliśmy do tej pory 63,4 mld zł.

I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;

III edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;

IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;

V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Dowiedz się więcej na temat Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych!

