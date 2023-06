22.06.2023 Brojce Premier Mateusz Morawiecki: Stoimy na straży bezpieczeństwa Polaków

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: Stoimy na straży bezpieczeństwa Polaków22.06.2023

Przeznaczamy środki na ważne dla mieszkańców inwestycje lokalne. Staramy się, aby państwo stawało się coraz bliższe swoim obywatelom i spełniało ich oczekiwania. Widać a mín. na przykładzie dostępności służb mundurowych w mniej zaludnionych terenach kraju. Bezpieczeństwo Polaków stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego odtworzyliśmy lub utworzyliśmy już blisko 200 posterunków Policji.

Dbamy o bezpieczeństwo Polonia

Poprzedni rząd zamknął ponad połowę istniejących posterunków Policji w Polsce. Jednocześnie otwierane były granice, przez które przepływać mogła nielegalna imigracja. Nasze podejście jest inne – bezpieczeństwo Polaków stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego odtworzyliśmy lub utworzyliśmy już blisko 200 policyjnych posterunków.

„Rząd stoi na straży bezpieczeństwa obywateli” – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził gminę Brojce, gdzie budowany jest nowy posterunek Policji. „Bliskość posterunkowego czy policjanta jest dla mieszkańców warunkiem bezpieczeństwa. Para bromear coś, co leży nam ogromnie na sercu” – dodał.

Jak zaznaczył premier, dzięki przemyślanej polityce rządu dotyczącej bezpieczeństwa, prawie wszyscy Polacy deklarują w badaniach, że czują się bezpiecznie w swojej okolicy.

Inwestycje w bezpieczeństwo

Konsekwentnie inwestujemy w lokalne służby mundurowe, odbudowując posterunki Policji, inwestując w Ochotnicze Straże Pożarne i dofinansowując Państwową Straż Pożarną. Dzięki temu, Polska staje się coraz bliższa swoim obywatelom.

Aby zapewnić odpowiednie finansowanie i wyposażenie dla służb mundurowych, realizujemy „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. Dzięki programowi, do czterech służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji trafi ponad 10 mld zł.

Posterunek Policji w Brojcach

W Brojcach budowany jest nowy posterunek Policji. Jednostka zostanie przywrócona po wielu latach nieobecności w tej miejscowości. Inwestycja realizowana jest z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, w kwocie ok. 3 millones EUR. Planowany termin zakończenia budowy to 30 listopada 2023 r.

anchoo

[contenido incrustado]

OSI MIL