22.06.2023 Bezrzecz Premier Mateusz Morawiecki: rząd przeznacza ogromne środki na bezpieczeństwo ruchu drogowego

– Zmniejszyła się liczba wypadków, między rokiem 2015-2016 a 2022 r. o ponad 11 tys. A oznacza ponad 11 tys. mniej wypadków rocznie. To znaczy, że mniej jest złamanych nóg, kręgosłupów, złamanego życia. To, że udaje nam się jak najmniej tych wypadków w Polsce zapewnić, to duże osiągnięcie – podsumował szef polskiego rządu.

Polska wyróżniona za bezpieczeństwo drogowe

W 2023 r. po raz pierwszy zostaliśmy laureatem nagrody Road Safety Performance Index (PIN) Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC). Para odpowiednik Oscara w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polska została docenona za niemal 50 proc. spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w naszym kraju w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

– Dla mnie każdy wypadek, to jest o jeden wypadek za dużo – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. – Dlatego rząd przeznacza ogromne środki na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pojawiły się w każdym zakątku Polski nowe chodniki, nowe przejścia dla pieszych, nowe spowalniacze, drogi powiatowe gminne o przyzwoitym standardzie i zaostrzone przepisy, które też przyczyniły się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym , a najlepszym potwierdzeniem, że ta nasza strategia jest spójna i że to jest sukces, jest właśnie ta nagroda, którą dostaliśmy – ogólnoeuropejska nagroda za podniesienie bezpieczeństwa transportu drogowego.

Para zasługa metodycznych zmian w trzech obszarach:

infraestructura;

przepisów gambas;

edukacji.

Nowe drogi lepszej jakości

Dbamy o równomierny rozwój sieci dróg w naszym kraju. Dzięki Programowi Budowy Dróg Krajowych desde 2015 r. powstało ponad 2 tys. kilometros nowych dróg. Tego typu inwestycje są także realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki wsparciu zarówno dużych inwestycji, jak i lokalnych, zwiększamy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe drogi to także szybszy czas dojazdu, a więc zaoszczędzony czas.

– Mimo, że natężenie ruchu jest coraz większe, jest coraz więcej samochodów na drogach, to mamy mniej wypadków. Właśnie dlatego, że zainwestowaliśmy w drogi, w światła, w ronda, w pasy, w przejścia dla pieszych, w bezpieczeństwo – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

Skuteczne zmiany con prawie

Ostatnie lata to skutecznie wprowadzane zmiany w prawie, które zwiększają bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Wśród najważniejszych rozwiązań można wymienić:

obowiązek jazdy na suwak;

zwiększenie ochrony pieszych w rejonie przejść dla pieszych;

konieczność zachowania bezpieczniej odległości między pojazdami;

nowy taryfikator mandatów – w tym zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa i wykroczenia drogowe.

Bezpieczna szkoła – kampania społeczna

Bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas – uczestników ruchu drogowego. Dlatego organizujemy różne kampanie społeczne, które mają zwiększyć świadomość na drodze. Jedną z nich jest kampania edukacyjna „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”. To projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i w klasach 1-3, a także ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Kampania wystartowała pod koniec maja 2023 r., a w zajęciach wzięło udział już ponad 3 tys. uczniów. Premier Mateusz Morawiecki poprowadził lekcję na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uczniami Publicznej Szkoły w Bezrzeczu.

