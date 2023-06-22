22.06.2023, 10-45 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги XS0971721963 (RUS-43).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

22.06.2023

10:45

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 22.06.2023, 10-45 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 97.74) и диапазона оценки рыночных рисков (до 17949741.53 руб., эквивалентно ставке 21.25 %) ценной бумаги XS0971721963 (RUS-43).

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