22.06.2023, 10-06 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU26243RMFS4 (ОФЗ 26243).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

22.06.2023

10:06

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 22.06.2023, 10-06 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 91.69) и диапазона оценки рыночных рисков (до 862.73 руб., эквивалентно ставке 13.75 %) ценной бумаги SU26243RMFS4 (ОФЗ 26243).

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