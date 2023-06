Участок между станциями метро «Чеховская» и «Серпуховская» будет закрыт с 24 по 25 июня

Source: MIL-OSI Russian Language News

В выходные дни, 24 и 25 июня, поезда не будут ходить на участке между станциями метро «Чеховская» и «Серпуховская» — они временно станут конечными. Эти ограничения необходимы для того, чтобы провести ремонт на «Боровицкой» и «Полянке». Большой объем работ выполнят в короткие сроки: примерно в восемь раз быстрее по сравнению с ремонтом, который делают только по ночам.

До 30 июня включительно будет закрыт вестибюль «Боровицкой» (выход № 7). Сама станция в будние дни продолжит работать в обычном режиме — на нее можно пересесть с соседних станций «Библиотека имени Ленина», «Арбатская» и «Александровский сад».

На «Боровицкой» и «Полянке» почистят и побелят более 12 тысяч квадратных метров сводов, покрасят около 2,9 тысячи квадратных метров потолков в подуличных переходах и зоне эскалаторов (в залах перед ними и сами своды). Чтобы на станциях стало светлее, заменят 520 ламп.

Кроме того, будут очищены путевые стены, световое оборудование, навигационные указатели, отшлифованы и покрыты лаком лавочки на платформах и деревянные поручни лестниц. Специалисты отремонтируют или заменят 58 громкоговорителей. Скульптурные композиции на станциях бережно очистят.

Более 60 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров будут помогать москвичам на станциях «Чеховская» и «Серпуховская» 24 и 25 июня, а также на «Боровицкой» до 30 июня. Они ответят на вопросы об альтернативных маршрутах, сопроводят на станции, подскажут, где находится ближайшая остановка, а также объяснят, какой автобус подойдет для того, чтобы добраться до нужного места.

