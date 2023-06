Тысячи спасенных жизней — Сергей Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров больниц

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Внедрение нового стандарта экстренной помощи является одной из ключевых задач в сфере здравоохранения, которую решают в столице в 2023-м. В течение года завершится создание шести флагманских центров городских больниц, что радикально изменит привычный облик здравоохранения. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Первый флагманский центр был открыт в январе в городской клинической больнице (ГКБ) имени В.В. Вересаева, а в марте пациентов начал принимать центр Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

«Флагман ГКБ имени В.В. Вересаева принял более 20 тысяч пациентов или порядка 150 человек в день. Проведено более 7,5 тысячи операций, в том числе в гибридных операционных с участием хирургов разных специализаций», — отметил Мэр Москвы.

Около 40 процентов пациентов привозят с инфарктами, инсультами и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Примерно треть диагнозов — аппендицит, холецистит, панкреатит и другие острые хирургические патологии, чуть больше 15 процентов — травмы и отравления. 18 процентов поступивших больных направили по красному потоку, так как ситуация угрожала их жизни. В желтый поток попали 37 процентов пациентов, остальные — в зеленый.

На счету специалистов флагманского центра НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского уже более 11,5 тысячи пациентов и свыше тысячи операций. Чаще всего сюда попадают с травмами (40 процентов), острыми хирургическими патологиями (23 процента), инфарктами и инсультами (пять процентов). В красный поток врачи отправили около 10 процентов пациентов.

«В критических ситуациях важен и эмоциональный настрой. Поэтому во флагманских центрах впервые в практике городского здравоохранения появились социальные координаторы. Их услуги оказались востребованными и актуальными: специалисты помогли пациентам более чем по 400 вопросам», — добавил Сергей Собянин.

Социальные координаторы составляют маршрут помощи пациенту. При необходимости они связываются с его родственниками, помогают восстанавливать документы и заранее продумывают пути решения проблем, которые могут возникнуть после выписки.

С пациентами и их близкими также работают сотрудники Московской службы психологической помощи. Они поддержали уже более 500 человек. Особое внимание уделяют пожилым, людям с инвалидностью, многодетным родителям. Помощь может получить каждый, для этого не нужны заявления.

«Открытие флагманских центров радикально меняет облик московских стационаров. Дружелюбная атмосфера, быстрое и эффективное лечение — ради этого стоило реализовать этот большой проект», — подчеркнул Мэр Москвы.

Его высоко оценили и сами сотрудники новых центров. По словам Сергея Белышева, заместителя главврача по экстренной помощи флагманского центра больницы В.В. Вересаева, новые алгоритмы оказания медицинской помощи оправдали себя в полной мере. «За счет понятной и удобной навигации, новых подходов к логистике и системы триажа удалось существенно ускорить процесс приема пациентов», — рассказал он.

Руководитель флагманского центра Склифа Фархад Навзади отметил удобство принципа «врач — к пациенту» и современной системы коммуникации. «Мы заранее готовы к приезду скорой помощи благодаря специальной программе, которая есть у сотрудников в регистратуре и у врачей распределительного поста. Они видят, какой пациент едет, с каким предварительным диагнозом. Мы видим заранее, нужна ли ему реанимация или операционная, готовим бригаду, а если потребуется, можем усилить команду специалистов», — сказал Фархад Навзади.

