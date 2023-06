Три вида фонарей будут освещать территорию поймы реки Жужи

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках благоустройства поймы реки Жужи на юге столицы установят новые фонари трех видов. Это будут торшеры, светильники прожекторного типа и фонари в современном стиле. Старые осветительные приборы находились в неудовлетворительном состоянии и не отвечали современным требованиям. На территории Вишневого сада освещение вообще отсутствовало.

«В настоящий момент выполняем земляные работы — подготавливаем траншеи для прокладки кабельной канализации. Все сети будут проходить в некоторой близости либо в “теле” дорожек. Затем провода и воздушные линии, которые ранее размещались на опорах освещения, уберем под землю. От кабельной канализации на поверхность выведем закладные, через которые подключим фонари и другие инфраструктурные объекты», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

При таком размещении провода защищены от влияния неблагоприятных погодных условий и упрощается процесс присоединения новых объектов инфраструктуры, а также эксплуатация. Вместе с тем увеличивается и срок службы коммуникаций.

Как уточнил Сергей Мельников, в зависимости от размещения фонари будут иметь разный внешний вид. Вдоль пешеходных дорожек и около мест отдыха установят светильники торшерного типа высотой четыре метра. Они обеспечат необходимую степень освещенности и при этом наименьшим образом будут воздействовать на обитающих в парке животных, насекомых и птиц. Такие светильники хорошо впишутся в природную среду.

На детских и спортивных площадках установят осветительные приборы с повышенной мощностью и улучшенными световыми характеристиками — фонари прожекторного типа. Количество светильников будет зависеть от размера площадки. На одной опоре будет по четыре прибора в нескольких комбинациях. Это позволит распределить свет по площадкам равномерно.

Вдоль проездов и парковочных мест планируется установить фонари в современном стиле. Их высота восемь метров.

К новой системе электроснабжения подключат около 300 опор освещения, а также туалетный модуль. Кроме того, в парке создадут разветвленную сеть пешеходных дорожек.

По окончании благоустройства парк станет прекрасным местом для различных видов отдыха. Здесь можно будет заниматься спортом и гулять с детьми.

Завершить работы планируется в этом году.

