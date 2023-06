С начала года город передал 40 квартир маломобильным москвичам по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала года маломобильные граждане получили 40 специализированных квартир по программе реновации. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Дома по программе реновации строят по принципу безбарьерной среды: все входы в здания расположены на уровне тротуаров. Специально оборудованные квартиры выделяют людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывая их индивидуальные программы реабилитации и абилитации.

«С начала 2023 года город передал маломобильным гражданам 40 специализированных квартир, которые находятся в 21 новостройке в 10 городских округах. Особенности планировки нового жилья позволяют свободно передвигаться, разворачиваться на коляске в коридоре и санитарном блоке, самостоятельно ухаживать за собой», — пояснил Максим Гаман.

В квартирах предусмотрены большие холлы, расширены дверные проемы, а розетки и электрический щиток расположены ниже, чем обычно.

Новостройки по программе реновации возводят в соответствии со стандартами, утвержденными постановлением Правительства Москвы. При этом большое внимание уделяется их приспособлению для нужд маломобильных граждан и созданию безбарьерной среды, отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Дома с квартирами для людей с ограниченными физическими возможностями проектируются с учетом реальной потребности. На сегодня из 232 переданных под заселение новостроек в 124 домах есть квартиры для жителей с инвалидностью. Чаще всего они находятся на нижних этажах жилых зданий.

Сергей Левкин добавил, что в рамках программы реновации в новые дома планируется переселить более четырех тысяч маломобильных граждан.

Всего за время существования программы реновации маломобильные москвичи получили уже более 230 квартир в 93 новостройках.

Москва входит в число регионов-лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года возвели почти 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей. Места для строительства новых домов расположены во всех округах города максимально близко к зданиям, включенным в программу реновации.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI