Студенты со всей страны будут работать над технологиями будущего на Летней школе Technohack в НГУ

С 14 по 22 августа в Новосибирском государственном университете пройдет Летняя школа Technohack, организованная Передовой инженерной школой «Когнитивная инженерия», научно-образовательным центром «Газпромнефть – НГУ» и Стартап-студией НГУ. В рамках четырех треков – BIO, IT-GEO, SPACE и SENSORS – студенты любых вузов, обучающиеся на специальностях в области математики, физики, химии, биологии, программирования, геофизики и инженерии, будут решать реальные задачи отрасли под руководством инженеров, ведущих научных сотрудников ПИШ, экспертов исследовательских институтов СО РАН и технологических предпринимателей. Лучшие проекты будут представлены на Международном форуме технологического развития «Технопром 2023».

— TechnoHack – это пространство для развития, которое дает студентам возможности для освоения современных инструментов исследовательской и инженерной деятельности, самореализации через участие в проектной работе. Выполнение проекта, связанного с реальными технологическими задачами, позволит студентам в рамках недельной программы почувствовать ритм и стиль этой деятельности и примерить ее на себя.

В каждом из четырех треков, как и в зимней школе, в качестве экспертов с участниками будут работать представители высокотехнологичных компаний и ведущих научно-исследовательских коллективов. Для участников программы это отличная возможность пообщаться с потенциальными работодателями и определить свою будущую учебную и карьерную траектории, — рассказал Комсомольской правде Новосибирск директор Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия» Сергей Головин.

В отличие от прошлогодней школы, в этом сезоне появился новый трек SENSORS, в рамках которого студенты поработают над проектами по предотвращению аварийных ситуаций на инженерных объектах добывающей и строительной промышленности на основе волоконно-оптических датчиков. Новый трек возглавит кандидат технических наук, советник директора Института автоматики и электрометрии СО РАН по работе с промышленностью, научный сотрудник ПИШ НГУ Иван Шелемба. На базе Передовой инженерной школы Иван с командой работает над созданием технологической платформы по волоконной сенсорике, обладающей передовыми компетенциями для создания систем мониторинга объектов.

Помимо образовательного и практического блоков, студентов ждtет ярмарка вакансий от компаний-партнеров, инструктаж по подаче заявок на конкурс «Студенческий стартап» с грантом 1 000 000 рублей, розыгрыш индивидуального менторского сопровождения от резидентов Академпарка, сертификаты о прохождении Школы для всех участников и приглашения в магистратуры ПИШ НГУ для лучших.

О том, как подать заявку на участие, – в анонсе события.

