Систему анализа поведения покупателей в магазинах разработали в Москве

Московский производитель электроники разработал систему, анализирующую поведение клиентов с помощью искусственного интеллекта. Тестирование начнется в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Аналитика поведения и заинтересованности клиентов — один из важнейших инструментов для всех сегментов ретейла. Благодаря ей можно определить, какие товары привлекают внимание покупателя за счет внешнего вида, как правильно расположить их на полках магазина, а также понять, какие инструменты способствуют увеличению интереса к продукции. Столичная компания “Гаоди” разработала систему, которая анализирует поведение покупателей в ретейле с помощью искусственного интеллекта. В ближайшее время начнется ее тестирование в нескольких крупных офлайн-супермаркетах. В год компания планирует выпускать не менее тысячи таких систем», — отметил Владислав Овчинский.

Устройство состоит из камеры и специального компьютера на базе процессора с нейронным ускорителем. Система определяет возраст, пол и направление взгляда покупателей, чтобы выявить потенциально интересные для них товары на полках. Разработка будет полезна крупным, средним и малым ретейлерам, а также владельцам товарных полок в магазинах.

По словам руководителя направления компьютерного зрения компании Виктора Викулова, задача организации — дать удобный аналитический инструмент для участников рынка, позволяющий ускорить исследования клиентского интереса и оперативно реагировать на изменение спроса.

Развитие собственных площадок в Москве позволит производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Разработан ряд антикризисных инструментов.

