Российские предприятия подписали соглашения со свободными экономическими зонами Таджикистана

Российская делегация во главе с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным посетила с рабочим визитом Республику Таджикистан. Минэкономразвития в поездке представлял замминистра Дмитрий Вольвач.

В рамках визита состоялась встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сопредседатель МПК с российской стороны – Марат Хуснуллин, с таджикистанской – премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Стороны подчеркнули высокий уровень взаимодействия двух стран, а также рекордный показатель взаимной торговли: российско-таджикистанский товарооборот за 2022 год увеличился на 18%, по итогам первого квартала 2023 года – на 13%, наблюдается стабильная тенденция к росту.

«Отмечу потенциал по дальнейшему наращиванию торговли. Согласно оценкам экспертов, Таджикистан может дополнительно увеличить экспорт на рынок России в 1,6 раза (на 4,1 млрд рублей)» – прокомментировал Дмитрий Вольвач. – Россия заинтересована в поставках цинковых руд, фруктов и одежды. Есть потенциал по увеличению объемов поставок из России. В первую очередь речь идет о продукции деревообработки, металлургии, химической промышленности и транспортных средств».

Марат Хуснуллин предложил активизировать российско-таджикистанское сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, текстильной и пищевой отрасли. Россия, по его словам, готова делиться своим опытом, технологиями и компетенциями не только в цифровой экономике и электронных сервисах, но и в транспортной инфраструктуре и логистике.

«Во взаимоотношениях наших стран особое внимание уделяется развитию традиционно прочных культурно-гуманитарных связей. В области образования по решению президентов Владимира Путина и Эмомали Рахмона в Таджикистане создано пять общеобразовательных школ с преподаванием на русском языке, – отметил Марат Хуснуллин. – Сегодня очень благоприятное время для увеличения туристических потоков между нашими государствами. Уверен, что гражданам обеих стран будет интересно познакомиться с богатой историей и культурным наследием, архитектурой и природой России и Таджикистана».

Участники встречи уделили особое внимание сотрудничеству между странами в транспортной сфере, в том числе, – развитию международного транспортного коридора «Север-Юг», ускоренной перевозке сельхозпродукции в рамках проекта «Евразийский агроэкспресс», а также вопросам сотрудничества в области миграции.

Стороны договорились активизировать сотрудничество по реализации соглашения между правительствами об организованном наборе желающих трудиться в России граждан Таджикистана, в том числе, принимая во внимание опыт функционирования представительства миграционного центра города Москвы в Душанбе.

В рамках визита также состоялась встреча бизнеса двух стран, в которой приняли участие порядка 30 компаний, 12 из которых российские.

Предприниматели обсудили потенциально привлекательные для инвестирования отрасли. Одна из них – цифровой проект «Смарт Сити». Таджикистанской стороне презентованы отдельные решения, применяемые Правительством Москвы при реализации концепции «Умного города» в России.

«В России много разработок в цифровой сфере, – отметил Дмитрий Вольвач. – Наши специалисты готовы привлечь к реализации проекта передовые российские технологии. Предлагаем организовать визит российских IT-компаний в Таджикистан для «сверки часов» по этому вопросу».

По итогам встречи российские предприниматели подписали три меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Российско-таджикистанским деловым советом и двумя свободными экономическими зонами Таджикистана – «Куляб» и «Сугд в области биотехнологии, химической промышленности и цифровизации.

Стороны договорились наладить совместное производство фармацевтических препаратов на базе лекарственных растений, построить завод по производству эфира целлюлозы, а также организовать современный Центр обработки данных для обеспечения надежного и безопасного хранения данных государственных информационных систем.

Также в ходе визита Дмитрий Вольвач провел переговоры с Председателем Согдийской области Ахмадзодой Раджаббоевым в городе Худжант. Встреча проходила в рамках подготовки к проведению выставки «Сугд-2023», в которой примут участие и представят свою продукцию 25 российских компаний из 16 регионов. Участие отечественных компаний в знаковом для Таджикистана мероприятии – важный шаг для дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества России и Таджикистана.

