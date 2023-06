Профессор Евгения Гужва: «Наука – для терпеливых»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Евгения Гужва

Профессор кафедры экономики строительства и ЖКХ Евгения Гужва – автор более 100 опубликованных научных и учебно-методических работ, в том числе девяти монографий и 40 учебных и учебно-методических пособий. В центре внимания Евгении Григорьевны – теории потребления и спроса, социально-экономические особенности российской национальной модели потребления и другие важные темы.

Профессор Гужва рассказала о своих исследованиях и поделилась размышлениями о том, что такое научный взгляд на мир.

– Научный взгляд на мир – это один из способов его познания. Наряду с художественным, опирающимся на чувства и примеры, или с журналистским, опирающимся на быстрый сиюминутный, возможный именно сейчас, анализ того, что хочется узнать. Научный взгляд требует времени и осмысления, сопоставления разных объяснений одного и того же явления и выбора наиболее верного. Опять же, не навечно – но всё же надолго, как минимум. Поэтому наука – для терпеливых. Мне кажется, я именно такая, поэтому у меня что-то получается.

– С каким трудностями приходилось сталкиваться?

– Самой большой трудностью для меня всегда было найти новое, когда ничего нового уже не встречаешь. Когда овладела предметом, но хочется сказать что-то ещё. Что-то, чего никто пока не сказал. Такие моменты у меня бывали.

– Чему посвящены ваши исследования?

– Идея моей кандидатской диссертации заключалась в том, чтобы усилить роль сферы потребления. Ведь экономика, в конце концов, существует для потребления благ и услуг. В эпоху социализма это недооценивалось. В 90-е годы люди «рванули» к обществу потребления, и многие наши экономисты с новой силой стали его критиковать. А я в своей докторской диссертации пыталась его реабилитировать. Но национальная модель потребления российского общества у меня была не такой, как в Европе. Евростандарт нам не во всём подходил и тогда, и сейчас.

Наша модель, с одной стороны, зависит от природно-географических, религиозных, социальных особенностей и исторического пути России, её граждан. У нас своеобразное отношение даже к экологии. С другой стороны, мы проходим те стадии, в том числе в сфере потребления, которые характерны для всех народов – например, при переходе от индустриального к постиндустриальному информационному обществу. Ещё в конце 90-х я попробовала выделить его черты. Последние 20 лет, на мой взгляд, лишь подтвердили мои гипотезы.

Позже я увлеклась теорией предпринимательства. Была научным руководителем кандидатских диссертаций по этой теории – например, по формам интеграции малого и крупного бизнеса. Потом меня увлекла институциональная экономика. Это моя последняя научная «любовь». Я преподаю эту дисциплину в числе других дисциплин, и все мои статьи последних лет о ней. Есть учебные пособия на эту тему.

– В чём суть данной теории?

– На экономическое поведение людей влияют как их внутренние нормы и правила, так и те, к которым их принуждает общество извне. Она направлена на поиски экономических технологий – совокупностей правил в экономике, по которым люди осуществляют своё рациональное поведение. Довольно непростая теория, которую надо осмыслить. Даже на Западе она сегодня – важнейшее направление экономической теории. Имеет много сторонников.

Такой взгляд представляет экономику как совокупность рыночных, иерархических и контрактных отношений. В ней лишь часть вопросов решается на условиях рынка. Экономика становится местом социальных взаимодействий людей, где понятие «выгода» уже не есть получение исключительно максимального результата. Есть и другие результаты, которые тоже выгодны, хотя они и не максимальные.

Я планирую продолжать работать в этом направлении.

