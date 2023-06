Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Война нанесла нашей стране тяжелейший ущерб. Перед строителями стояла задача в кратчайшие сроки восстановить всё разрушенное и развернуть новое строительство. В созидательном труде по возрождению городов, промышленных и сельскохозяйственных объектов участвовали тысячи выпускников ЛИСИ (СПбГАСУ) – архитекторы и инженеры-строители различных специальностей: по промышленному и гражданскому строительству, теплогазоснабжению и вентиляции, строительству автомобильных дорог, мостов и тоннелей, инженеры-конструкторы, градостроители, гидротехники.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 ноября 1945 г. Ленинградский инженерно-строительный институт за выдающиеся заслуги в области подготовки инженерных кадров для строительства был награждён орденом Трудового Красного Знамени; 36 профессоров, преподавателей и служащих института удостоились орденов и медалей.

Восстановление народного хозяйства требовало большого числа инженеров-строителей, поэтому план приёма в институт в послевоенный период ежегодно увеличивался. Если в 1945 г. в институте по дневной форме обучалось 745 студентов, то в 1950 г. их было уже 1536, а в 1955-м – 3361. Контингент студентов продолжал увеличиваться и в дальнейшем.

Для скорейшей подготовки специалистов с 1952 по 1957 г. было организовано ускоренное обучение для лиц, ранее получивших среднетехническое образование, продолжительностью 2 года 4 месяца.

В первые послевоенные годы перед институтом остро стояла проблема комплектования профессорско-преподавательского состава. Перед началом первого послевоенного учебного года в институте работало около 150 профессоров и преподавателей. За первый учебный год после войны в институт возвратились двадцать преподавателей, среди них Николай Хомутецкий, директор института в 1948–1952 гг., заведующий кафедрой истории и теории архитектуры в 1955–1972 г.

В декабре 1946 г. состоялась третья студенческая научная конференция, на которой в восьми секциях был заслушан 51 доклад на актуальные темы. К каждой из студенческих конференций, ставших с тех пор ежегодными, приурочивалось открытие отчётных выставок кружков рисунка и живописи, архитектурной клаузуры.

Принятое в 1948 г. Советом Министров СССР постановление о предоставлении стипендии студентам, сдавшим все экзамены и зачёты только с оценками «хорошо» и «отлично», положительно отразилось на учебном процессе, так как стимулировало высокую успеваемость.

Вуз активно помогал другим строительным вузам СССР и дружественных стран. Так, в 1948–1949 уч. г. доценты, ассистенты, аспиранты ЛИСИ были направлены в строительные вузы Воронежа, Куйбышева (Самары), Одессы и Томска. Другим строительным вузам и родственным факультетам политехнических институтов оказывалась существенная помощь в улучшении учебного процесса.

В феврале 1949 г. в ЛИСИ проходит учебно-методическое совещание всех строительных вузов страны. 20 декабря 1951 г. в институте была проведена первая учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава. На пяти секциях по различным разделам учебно-методической работы было заслушано 33 доклада и приняты развёрнутые решения, направленные на существенное улучшение учебной деятельности.

В научных конференциях ЛИСИ активно участвовали представители строительных, проектных и научных учреждений Ленинграда, других городов нашей страны и ряда зарубежных стран. В 1951–1952 уч. г. выходят в свет учебники, снискавшие впоследствии заслуженную известность. Среди них – «Железобетонные конструкции» профессора Константина Сахновского. Институт сотрудничает с десятками строительных организаций и промышленных предприятий, разрабатывает актуальные научные проблемы, даёт консультации и проводит экспертизы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI