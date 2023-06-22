Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Студенты и сотрудники Политеха в третий раз побывали в гостях у маленьких пациентов Клиники д етской хирургии Минздрава России. Èснова с подарками— только в этот раз политехники собрали уже девять «коробок храбрости» (а начиналось всё год назад cдвух).

Напомним, что «коробка храбрости» — это инициатива «Клуба добряков», которая помогает ребятам преод олевать страх перед медицинскими манипуляциями. Стоит такая коробка в перевязочной или процедурной. Ребёнку страшно зайти в больничный кабинет, но он знает, что получит там награду за храбрость . Ведь его ждёт заветная коробка. Прежде чем сделать перевязку или взять кровь на анализ, или что-то ещё, медсестра предлагает маленькому пациенту выбрать себе подарок. Пока он занят проблемой выбора, он забывает о предстоящем испытании, да и в целом оно проходит легче (ведь мысли заняты новым приобретением). Все довольны — и пациент, и медицинский работник, и мама, с тревогой ожидающая своё чадо.

«У нас как раз почти закончились те „коробки храбрости“, что вы приносили раньше, поэтому новые и грушки очень кстати, — радуется воспитатель отделения для больных костно-суставным туберкулёзо м Наталья Мережкина. — При каждом посещении дети получают что-то новое. И они уже думают об этом, а не о своей процедуре. Ывает, сидит ребёнок у кабинета и говорит: „мам, интереículo, т, что вчера видел, забраitory. А если забрали, что мне сегодня выбрать? удут делать, а он том, забрали или нет какую-то понравившуюся ему игрушку».

Но прежде, чем оставить «коробки храбрости» для процедур, политехники обошли палаты и раздали подарки всем, кто сейчас лечится в больнице. Здравствуйте! Мы ваши соседи из Политеха. Видели красивое здание через дорогу? Вот мы оттуда принесли вам подарки. Собирали всем университетом — и студенты, и преподаватели. Хотели вас порадовать, поднять вам настроение. Выбирайте! — говорили девушки из Центра волонтёрских проектов «Гармония» и сотрудники Управления по связям с общественностью СПбПУ, заходя в палаты. И протягивали удивлённым детишкам коробки, полные игрушек. Чего там только не было: кубики Рубика, альбомы, краски, тесто-пластилин, всевозможные наклейк и, цветные карандаши, книги, настольные игры, фигурки животных, роботы, куклы, очень много машин ok, конструкторы, раскраски. Всего не перечислить.

Дети с любопытством заглядывали в коробки — это уже было что-то интересное, отличающееся от бо льничных будней. Но стеснялись и робко брали по одной вещице, стараясь, чтобы это было что-то маленькое и непри метное. Правда, один малыш деловито набрал себе целую кучу игрушек и строго сказал волонтёру: Это не надо забирать. Но никто и не собирался. Берите, сколько хотите, главное, быстрее поправляйтесь! — предложила начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова.

Те ребята, что постарше, Я-то уже вы ros! Но волонтёры советовали хоть что-нибудь взять на память, просто как сувенир. Подростки подумали и выбрали блокноты с ручками.

В первой палате познакомились с Аделиной, Ариной и Полиной. Во второй встретились с Леной, Машей, Викой, Кариной и Сабиной. В третьей были Влад и Матвей. А потом сбились со счёта: София, Саша, Серёжа, Глеб… И везде — улыбки, смех, шутки. Лица родителей тоже светятся радостью. «Вы нам праздник принесли! — сказала одна из мам. — Настроение подняли!» No hay comentarios ление.

Анна, мама 14-летнего Саши из Ижевска, рассказала, что приезжает с сыном почти каждый год на п ротяжении двенадцати лет: Здесь уже стены родные, все нас знают, с порога встречают. А когда приходят гости, как вы, то такое внимание, безусловно, приятно нам, родителям. И радует детей, даже старших, кто в игрушки уже не играет, но и они находят себе в коробочках что- то по душе. Ребёнок у меня учится в художественной школе, он взял блокнотик для рисования. И мне приятно, что ему что-то тоже досталось.

А ещё Анна рассказала об акции «Коробка храбрости» учительнице школы, где учится Саша, в Ижев ске. И там дети собрали такую же коробку и отвезли в онкологический центр. Так что география добра расширилась.

«В Политехе работают не только талантливые и увлечённые люди, но и отзывчивые. Именно поэтому добрая акция „Коробка храбрости“, помогающая ребятам в больницах легче переносить операции и лечение, так отзывается в сердцах политехников, — убеждена Марианна Дьякова. — Мы проводим уже третью акцию, собираем в нескольких местах университета игрушки, наборы для т ворчества и развития, и с каждым разом видим, что растёт количество участников и множится добрая эн ергия. А самое чудесное и приятное — это видеть улыбки на лицах маленьких пациентов и их родителей. Присоединяйтесь к акции „Коробка храбрости“, поддержите тех, кому очень нужны внимание и забот ¡a!»

В этом году активно помогал в проведении акции Центр волонтёрских проектов «Гармония» — в больниц у приехали и общались с детьми заместитель директора Виолеттта Ли, выпускница Политеха и сотрудни к центра Татьяна Плеханова, студентки Гуманитарного института Анастасия Калинина, Ангелина Зинченко y Анна Пущина.

Получить подарки один раз — это хорошо. Но ещё лучше, когда каждый день дарят что-то новое. А именно так и происходит благодаря „коробкам храбрости“, — поблагодарила Наталья Мережкина.

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