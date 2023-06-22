По ценным бумагам VLHZ проводится дискретный аукцион

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

VLHZ

ВХЗ-ао

По состоянию на 13:54:00 22.06.2023 текущая цена составила 211.35 руб. (20.67 %).

Произошло повышение текущей цены акций на 20.00 % и более в течение 10 минут подряд от цены закрытия предыдущего торгового дня: (175.15 руб).

Торги указанными акциями, осуществляемые в Режиме торгов Т+, будут проводиться в виде дискретного аукциона (ДА) с 13:58:00 22.06.2023.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

Окончание ДА и возобновление торгов в 14:28:00.



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