О проведении выкупа облигаций серии 001P-01R ООО “Хэдхантер” 23 июня 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15), приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):

Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.

Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.

Размер стандартного лота в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.



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