О порядке приобретения облигаций GAZ CAPITAL SA el 23 de julio de 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредито в ПАО Московская Биржа “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного со вета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15) (далее – Правила торгов), установлены следую si форма, время, срок и порядок проведения приобретения облигаций участия в займе со ставкой 5,15% и сроком погашения в 2026 году GAZ CAPITAL SA, торговый код XS1951084471 (далее – Облигации):

Приобретение Облигаций будет осуществляться с 23 июня по 05 июля 2023 включительно в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов. Подача заявок на продажу Облигаций в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” с 23 июня по 05 июля 2023 года будет осуществляться в следующем порядке: Покупателем Облигаций выступ ит “Газпромбанк” (Акционерное общество) (идентификатор в системе торгов – MC0009800000, наименование в системе то ргов ГПБ (АО))) (далее – Покупатель). Цена приобретения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Валюта выкупа – рубли РФ. Размер одного лота в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” равен 1 Облигации. номер торгово-клирингового счета, который будет использоваться для проведения выкупа Еврообл игаций – L01-00000F00. Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:

– Fecha de activación 04.07.2023 Системой торгов) для заявок, поданных с 23 июня по 03 июля 2023;

– количество ценных бумаг в лотах © продавец хотел бы продать);

– код расчетов B0;

– цена, в процентах от номинальной стоимости;

– прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

В поле “примечание” дополнительно может быть указан код клиента.

Датой активации заявок, поданных с 23 июня по 03 июля 2023 года, является 04 июля 2023 г. Время активации заявок, поданных с 23 июня по 03 июля 2023 года – 10:00 по мск. 04 de julio de 2023 agosto. Даты приобретения Облигаций – 04.07.2023 г. è 05.07.2023 è. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 23 июня по 03 июля 2023 года и в перио desde el 05 de julio de 2023 hasta el 05 de julio de 2023. Определено следующее время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”: период сбора адресных заявок с 23 по 30 июня 2023 года:

10:00 – 18:00;

Fecha de publicación: 03 de julio de 2023

10:00 – 15:00;

удовлетворение заявок в дату активации (04.07.2023 ag.):

10:05 – 18:00.

ввод отчетов на исполнение – do 18:30; Fecha de publicación: 05 de julio de 2023

10:00 – 13:00;

julio 05 de julio de 2023:

13:05 – 18:00;

ввод отчетов на исполнение – hasta las 18:30. Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com

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