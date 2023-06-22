О начале торгов ценными бумагами “23” июня 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “22” июня 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“23” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации участия в займе со ставкой 5,15% и сроком погашения в 2026 году Полное наименование Эмитента Gaz Capital S.A. Тип ценных бумаг Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов Номинальная стоимость 1 000 долларов США Количество ценных бумаг в выпуске 1 250 000 штук Дата погашения 11.02.2026 Торговый код XS1951084471 ISIN код XS1951084471 Уровень листинга Третий уровень

Определить:

“23” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“23” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-487 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-487-01000-B-005P от 25.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук Дата погашения 24.06.2023 Торговый код RU000A106ES5 ISIN код RU000A106ES5 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“23” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“23” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П08 Полное наименование Эмитента общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-08-36442-R-001P от 24.05.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 10 000 000 штук Дата погашения 31.05.2033 Торговый код RU000A106EM8 ISIN код RU000A106EM8 Уровень листинга Второй уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. Андеррайтер наименование ПАО Банк Синара идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа EC0106000000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа БанкСинара

Определить:

“23” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“23” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-02 Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Лизинговая компания Простые решения” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-02-00371-R-002P от 07.06.2022 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 500 000 штук Дата погашения 06.05.2032 Торговый код RU000A106EP1 ISIN код RU000A106EP1 Уровень листинга Второй уровень Сектор Сектор Роста Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 31 июля 2023г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)



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