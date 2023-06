Около 8,3 тысячи предприятий столицы оказались прибыльными по итогам первого квартала этого года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Прибыль крупных и средних прибыльных предприятий города за первый квартал этого года составила 2,5 триллиона рублей. По сравнению с тем же периодом 2022 года она выросла на 11 процентов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

К прибыльным организациям относятся компании, которые в рассматриваемом периоде имели положительный финансовый результат, то есть доходы от их деятельности превышали расходы. По итогам первого квартала 2023 года к прибыльным относилось около 8,3 тысячи, или свыше 67 процентов, от более чем 12,4 тысячи крупных и средних предприятий Москвы. В выборку не включены государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые организации и пенсионные фонды.

«Более 21 процента прибыли в первом квартале 2023 года обеспечили обрабатывающие производства — 521,4 миллиарда рублей. Еще 18 процентов пришлось на торговые предприятия — 454,7 миллиарда рублей, в том числе 357 миллиардов в оптовой торговле. Третьей по объему прибыли отраслью стала финансовая сфера — 288,5 миллиарда рублей, или почти 12 процентов. Также высокие показатели отмечаются среди организаций, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха, — они получили прибыль в размере 256,3 миллиарда рублей, а также в области информации и связи — 250,9 миллиарда рублей», — добавил Владимир Ефимов.

Больше всего прибыльных предприятий — почти 75 процентов — сконцентрировано в сфере государственного управления. В обрабатывающих производствах их доля доходит до 73,2 процента.

«Лидерами по приросту прибыли в первом квартале 2023 года стали компании, занимающиеся административной деятельностью и сопутствующими услугами. В этих областях получена прибыль в размере 147,4 миллиарда рублей — почти в 5,5 раза больше, чем в первом квартале предыдущего года. При этом сильнее всего прибыль нарастили организации, занимающиеся сдачей в аренду машин и оборудования, туристические агентства и охранные службы», — отметила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

Высокий темп роста прибыли показали компании из сферы транспортировки и хранения, она выросла на 94 процента, до 208,6 миллиарда рублей, информации и связи — рост 84 процента, до 250,9 миллиарда рублей. Значительную динамику показали гостиницы и предприятия общественного питания, нарастившие прибыль на 67,8 процента, и финансовая сфера — на 30,3 процента.

