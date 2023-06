На высоте второго этажа: статус строительства научной и образовательной части кампуса НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Пока студенты Новосибирского государственного университета защищают курсовые и дипломные работы, а ученики физматшколы сдают ЕГЭ и готовятся к выбору вуза для поступления, в новосибирском Академгородке активно продолжается строительство новых учебных и научных корпусов.

Невооруженным взглядом заметен рост будущего корпуса поточных аудиторий (II очередь): по данным на 21 июня, подрядчик начал работы по устройству вертикальных конструкций второго этажа. Также строители продолжают работы по устройству плиты перекрытия первого этажа (готовность – 80%), устройству кирпичных перегородок и стяжки пола подземного этажа.

Продолжается и подготовка площадки для возведения научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ (II очередь). Временные дороги готовы на 85%, продолжается устройство освещения площадки. Котлованы зданий готовы на 30%.

Общая готовность объектов второй очереди кампуса мирового уровня НГУ – 9%. Что касается объектов I очереди, техническая готовность учебного корпуса СУНЦ НГУ составляет 36%, досугового центра – 32%, комплекса общежитий – 31% (суммарная готовность – 28%).

Справка: Новые научные, образовательные, досуговые и жилые корпуса Новосибирского государственного университета возводятся в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты». Эти объекты имеют стратегическое значение для развития Новосибирского научного центра и находятся на особом контроле Правительства Новосибирской области и лично губернатора Андрея Травникова. Ввод в эксплуатацию корпусов физико-математической школы при НГУ и комплекса студенческих общежитий на 690 мест (I очередь строительства) ожидается в 2024 году, еще трех научных и учебных корпусов (II очередь строительства) – в 2024-2025 гг. Актуальные новости о ходе строительства кампуса мирового уровня НГУ – на сайте университета и на инвестиционном портале Новосибирской области.

