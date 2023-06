Наталия Плетнева: «Логистика должна учитывать всё»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Наталия Плетнева

В центре внимания заведующей кафедрой менеджмента в строительстве СПбГАСУ Наталии Плетневой – логистика и управление цепочками поставок. Наталия Геннадиевна опубликовала более 270 работ, в том числе четыре монографии и 35 учебных и учебно-методических пособий; стала редактором и составителем 18 изданий. Она руководит основной профессиональной программой направления 38.03.02 Менеджмент, направленность «Логистика и управление цепями поставок». Является членом диссертационного совета Д212.223.04 при СПбГАСУ. Обладатель Благодарности Министерства науки и высшего образования РФ за значительный вклад в развитие сферы образования и добросовестный труд.

Опубликованные работы

Мы попросили Наталию Геннадиевну рассказать о своей научной деятельности и о том, кто помогал и помогает на этом пути.

– Первый шаг в науке я сделала ещё в студенческие годы, приняв участие в конкурсе научных работ. Призовое место подтолкнуло к продолжению.

Моим руководителем кандидатской и консультантом докторской диссертации был Валерий Сергеевич Лукинский – очень известный специалист в области экономики и управления на транспорте и логистики. Его хорошо знают в нашем университете – он работал на автомобильно-дорожном факультете. Многие мои научные и учебные труды написаны в соавторстве с ним.

Валерий Сергеевич – мой Учитель с большой буквы. Я многое переняла у него как у преподавателя, учёного, человека. В сложных ситуациях я думаю – как бы поступил Учитель? И каждый раз вновь и вновь убеждаюсь в его мудрости.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших исследованиях.

– Исследования связаны с экономикой и управлением на транспорте. Кандидатская диссертация посвящалась оптимизации структуры парка транспортных средств. Её основным результатом стали модель и методика, позволяющие минимизировать затраты транспортного предприятия на приобретение и обслуживание подвижного состава. Исследование проводилось на базе автобусных парков Петербурга.

Моя докторская диссертация была посвящена теории и методологии управления логистическими системами в условиях неопределённости. В ней предложены принципы, методы управления, показана эволюция управления логистикой на основе триединства менеджмента – маркетинга – логистики, предложен комплекс методов для принятия решений при управлении логистическими системами. Кроме того, в работе большое внимание уделялось управлению логистикой в условиях риска и неопределённости, была разработана классификация методов и моделей логистики для этих условий, классификация рисков в логистике, методический подход к выбору метода прогнозирования для логистических задач.

Сегодня, спустя 15 лет после защиты докторской диссертации, её результаты кажутся обыденными и простыми. Может быть, оттого, что я использую их в своей работе. Положения диссертации, касающиеся управления логистическими видами деятельности в условиях риска и неопределённости, легли в основу дисциплины «Управление рисками в логистике», которую я читаю. Усовершенствованный метод проведения XYZ-анализа запасов в зависимости от неопределённости спроса на основе ошибки прогнозирования стал одним из вопросов, рассматриваемых в другой дисциплине – «Управление запасами в цепях поставок». (XYZ-анализ – анализ, который позволяет произвести классификацию ресурсов компании в зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений потребности в них в течение определённого временно́го цикла.)

По материалам докторской написана монография «Аналитические методы управления логистическими системами» (Плетнева, Н. Г. Аналитические методы управления логистическими системами: монография / Н. Г. Плетнева. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГИЭУ, 2007).

– Какие свои публикации вы относите к наиболее значимым?

– Монография «Проблемы формирования прикладной теории логистики и управления цепями поставок» (Проблемы формирования прикладной теории логистики и управления цепями поставок: монография // Под ред. В. С. Лукинского и Н. Г. Плетневой. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГИЭУ, 2011) в 2011 году экспонировалась на Лондонской книжной ярмарке и затем была передана в Издательско-полиграфическую ассоциацию университетов России. Эксперты высоко оценили эту работу, поскольку в ней представлены абсолютно новые на тот момент материалы, которые вдохновили многих специалистов на продолжение исследований.

– Над чем вы работаете сейчас?

– Я продолжаю исследования в области управления цепями поставок, обратившись к строительству и смежным сферам деятельности. В строительстве, как и в других отраслях экономики, нужно учитывать интересы всех участников инвестиционно-строительного процесса и цепей поставок и координировать их действия, а также учитывать общие затраты при поставках материалов и заключении контрактов.

Если этого не делать, выгодная по стоимости материалов закупка оборачивается большими затратами как на хранение, так и на другие операции. Это может быть связано с ненадлежащей упаковкой, нестыковкой технико-технологических параметров. Возможны и дополнительные затраты – например, чтобы разместить большую партию выгодно купленных материалов, необходимо расчистить территорию, вырубить лес – а это затраты. Логистика должна учитывать всё.

– Есть ли у вас ученики?

– Под моим руководством защитились пять кандидатов экономических наук. Их работы посвящены проектированию цепей поставок: какого поставщика или логистического посредника выбрать, как отсеять ненадёжного; логистической координации участников цепей поставок; разработке логистической стратегии и управлению цепями поставок.

– Ваши дальнейшие планы?

– Планы – не останавливаться, не терять интереса к научным исследованиям. Мне кажется, если человек не пресытился, ему всегда есть, что делать. Работа преподавателя, заведующего кафедрой требует значительного времени, и на исследования его остается мало. Но когда находишь время, то получаешь удовольствие. Ощущаешь, что потратил его с пользой. В вузах не работают люди, которым не интересна научная работа.

