Найти верного друга: на ВДНХ пройдут выставки животных из приютов

24 июня, 15 июля и 19 августа на ВДНХ пройдут фестивали-пристройства животных из городских приютов. Встреча в эту субботу состоится в сквере Юннатов рядом со зданием Музея городского хозяйства Москвы (павильон № 5 «Физика»). 17 собак и кошек будут ждать своих хозяев здесь с 11:00 до 17:00. Это животные из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест», подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Гости смогут поиграть с животными, погулять с собаками по территории и забрать понравившегося питомца домой.

Гостям фестиваля расскажут о работе городских приютов и о том, как стать хозяином бездомного животного. Посетители узнают, как ухаживать за питомцем и обучить его простым командам. Тем, кто не может забрать животное домой, расскажут, как стать волонтером и взять шефство над понравившимся обитателем приюта.

Комплекс городского хозяйства и ВДНХ проводят фестивали-пристройства второй год. В августе и сентябре 2022-го половину питомцев забрали домой. Сейчас в 13 городских приютах живут более 16 тысяч животных. Все они социализированы, здоровы, привиты и доброжелательно настроены к людям.

