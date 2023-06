Московский инновационный кластер предлагает более двух миллионов квадратных метров площадей для аренды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сервис «Помещения в аренду» на цифровой платформе i.moscow бесплатно рекомендует друг другу собственников площадей, которым нужно быстро найти арендаторов, и представителей бизнеса, ищущих площадку для локализации в Москве.

«Наш сервис уже более трех лет позволяет в короткие сроки найти требуемую площадку — за это время через него арендовали 65 тысяч квадратных метров площадей, а 157 технологических компаний разместили свое производство в Москве. Сервис “Помещения в аренду” помогает подобрать площади под различные потребности бизнеса и учитывает технические нюансы, важные для размещения определенного производства, будь то изготовление кислот или выпуск пищевой продукции. При этом специалисты при необходимости бесплатно консультируют заявителей и помогают выбрать оптимальный вариант», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В отличие от обычных порталов по поиску коммерческой недвижимости, сервис Московского инновационного кластера специализируется на подборе профильных арендаторов для собственников промышленных площадок. Кроме того, сотрудники сервиса самостоятельно ищут и пополняют базу данных актуальными объявлениями о сдаче помещений в аренду.

«На данный момент общая площадь всех отобранных сервисом площадок составляет более двух миллионов квадратных метров. Такой объем позволяет потенциальным арендаторам быстрее находить наиболее подходящие под их запросы помещения. Специалисты тщательно обрабатывают каждую входящую заявку и подбирают релевантные варианты из имеющихся предложений собственников промышленных площадок. При этом количество просмотров помещений не ограничено, а все услуги абсолютно бесплатны», — уточнил Алексей Фурсин.

Благодаря сервису удалось подобрать помещение для ведущего поставщика химических реактивов и лабораторного оборудования на российском рынке. Продукцию компании используют на фармацевтических, нефтеперерабатывающих, пищевых и других предприятиях. Она нуждалась в площадке, которая соответствовала бы всем нормам производства высокочистых минеральных кислот. Сотрудники сервиса нашли подходящее помещение в зеленоградском технопарке «Элма» в непосредственной близости к потребителям этой продукции — производителям микроэлектроники.

Для компании, занимающейся производством стоматологических инструментов по мировым стандартам, подобрали площадку в Научно-исследовательском институте вакуумной техники имени С.А. Векшинского.

Сервис помог фармацевтической компании разместить биоаналитическую лабораторию на территории Центра медико-биологических и экологических проблем. Новое помещение позволит увеличить объем исследований более чем на 30 процентов и ускорит выход на рынок безопасных и эффективных российских лекарственных препаратов.

В Московский инновационный кластер также обратился ведущий производитель изделий из кварцевого стекла в России и других странах СНГ. Его разработки востребованы в десятках отраслей промышленности. Среди них микроэлектроника, светотехника, оптика и фотоника, химическая и атомная промышленность. Компания развивает решения для импортозамещения продукции из кварцевого стекла.

Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединилось более 35 тысяч организаций из Москвы и еще 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департаментом информационных технологий.

