Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Сервис «Помещения в аренду»на цифровой платформе i.moscow бесплатно рекомендует друг другу собственников площадей, которым н ужно быстро найти арендаторов, и представителей бизнеса, ищущих площадку для локализации в Мос кве.

«Наш сервис уже более трех лет позволяет в короткие сроки найти требуемую площадку — за это врем я через него арендовали 65 тысяч квадратных метров площадей, а 157 технологических компаний разм естили свое производство в Москве. Сервис “Помещения в аренду” помогает подобрать площади под различные потребности бизнеса и у читывает технические нюансы, важные для размещения определенного производства, будь то изготовл ение кислот или выпуск пищевой продукции. При этом специалисты при необходимости бесплатно консультируют заявителей и помогают выбрат ь оптимальный вариант», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и и нновационного ра звития города Москвы

Алексей Фурсин.

В отличие от обычных порталов по поиску коммерческой недвижимости, сервис Московского инновационно го кластера специализируется на подборе профильных арендаторов для собственников промышленных площадок. Кроме того, сотрудники сервиса самостоятельно ищут и пополняют базу данных актуальными объя влениями о сдаче помещений в аренду.

«На данный момент общая площадь всех отобранных сервисом площадок составляет более двух ми ллионов квадратных метров. Такой объем позволяет потенциальным арендаторам быстрее находить наиболее подходящие под их запросы помещения. Специалисты тщательно обрабатывают каждую входящую заявку и подбирают релевантные вариант ы из имеющихся предложений собственников промышленных площадок. При этом количество просмотров помещений не ограничено, а все услуги абсолютно бесплатны», — уточ nil Алексей Фурсин.

Благодаря сервису удалось подобрать помещение для ведущего поставщика химических реактивов и лабораторного оборудования на российском рынке. Продукцию компании используют на фармацевтических, нефтеперерабатывающих, пищевых и други х предприятиях. Она нуждалась в площадке, которая соответствовала бы всем нормам производства высокочистых минер альных кислот. Сотрудники сервиса нашли подходящее помещение в зеленоградском технопарке «Элма» в непосредствен ной близости к потребителям этой продукции — производителям микроэлектроники.

Для компании, занимающейся производством стоматологических инструментов по мировым стандартам ; Векшинского.

Сервис помог фармацевтической компании разместить биоаналитическую лабораторию на территории Центр а медико-биологических и экологических проблем. Новое помещение позволит увеличить объем исследований более чем на 30 процентов и ускорит выхо д на рынок безопасных и эффективных российских лекарственных препаратов.

В Московский инновационный кластер также обратился ведущий производитель изделий из кварцевого стекла в России и других странах СНГ. Его разработки востребованы в десятках отраслей промышленности. Среди них микроэлектроника, светотехника, оптика и фотоника, химическая и атомная промышленность. Компания развивает решения для импортозамещения продукции из кварцевого стекла.

Московский инновационный кластер— платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышлен ностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, инстит утами развития и городом. К кластеру уже присоединилось более 35 тысяч организаций из Москвы и еще 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Де партаментом информационных технологий.

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