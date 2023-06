Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Акушеры-гинекологи трех женских консультаций столицы начали выписывать пациенткам электронные направления на проведение маммографии в городских поликлиниках. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Ранее для этого женщинам необходимо было обращаться к лечащему врачу своей поликлиники. Нововведение избавит москвичек от лишних визитов в медучреждение, а у врачей появится больше времени для диагностики и лечения пациентов.

«Мы запустили пилотный проект, цель которого — сделать более комфортным процесс диагностики и лечения в женских консультациях. В трех женских консультациях городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова акушеры-гинекологи получили возможность напрямую выписывать направление на проведение маммографии в поликлинике. Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения медики будут формировать направление в ЕМИАС, а пациентки смогут записаться по этому направлению онлайн привычным способом — через мобильное приложение или сайт», — рассказала Анастасия Ракова.

Пилотный проект реализуется в трех учреждений на базе городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова: женских консультациях № 1, 2 и 6. Он продлится до конца июля. После этого будет принято решение о возможном масштабировании проекта на все женские консультации города.

Врач акушер-гинеколог женской консультации сможет выписывать электронные направления на маммографию в городскую поликлинику по месту прикрепления пациенток. По нему они будут самостоятельно записываться на исследование с помощью порталов mos.ru и emias.info, мобильных приложений «ЕМИАС. ИНФО», «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также через инфоматы в поликлинике или кол-центр.

Как записаться на прием к врачу

Московская система здравоохранения идет по пути цифровизации уже более 10 лет. Основа этого процесса — единая цифровая платформа здравоохранения, которую совместно развивают комплекс социального развития Москвы и столичный Департамент информационных технологий. Она позволяет вести каждого пациента персонифицированно на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI