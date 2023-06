Креативная культбригада Москонцерта рассказала молодежи новых территорий о возможностях, предоставляемых Москвой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В новых регионах России регулярно выступает культбригада столичной концертной организации «Москонцерт». Мероприятия проходят в разных форматах, подходящих для любой аудитории.

Для студентов и учащихся заведений среднего профессионального образования (СПО) в возрасте от 15 до 22 лет была создана специальная креативная культбригада. С декабря 2022 года она выезжает в университеты, академии, колледжи и школы Луганска, Стаханова, Донецка, Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Геническа, Скадовска и других населенных пунктов.

Практические возможности и польза

Культбригада объехала уже более 60 населенных пунктов, в том числе отдаленных от крупных городов. Поездки включают ежедневное общение с ребятами, лекции и семинарские занятия и пользуются большой популярностью у молодежи.

После успеха театральных, детских, вокальных и чтецких программ стало понятно, что нужна программа для молодежи. Поспрашивав самих ребят на новых территориях, мы пришли к выводу, что привлекут их скорее не развлечения, а польза. Именно она стала основой для деятельности креативной культбригады. Илья Бачурин генеральный директор Москонцерта

Большой блок в молодежной программе посвящен культуре столицы, в нем рассказывают о многочисленных возможностях и проектах городского Департамента культуры.

«Объехали не по одному разу практически все вузы на новых территориях и множество учреждений СПО. Во многих местах встречаем друзей, продолжаем разговоры о проектах, которые начали обсуждать раньше. Чувствуем, слышим от ребят, что дело полезное, а также приятное — вложенные усилия нам возвращаются теплом и дружескими эмоциями», — отмечает Илья Бачурин.

Креативная культбригада Москонцерта сотрудничает с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь», Российским обществом «Знание», образовательным проектом «Арт-Мастерс», фондом Никиты Томилина и Ассамблеей народов России. Это позволяет значительно расширить спектр тем и проектов.

Гранты, форумы и онлайн-образование

Во время лекций спикеры делятся знаниями по биологии, робототехнике, финансовой грамотности, истории и культуре, возможностях 3D-печати. От них учащиеся узнают о том, что такое диалог культур, как создается музыка или как мозг воспринимает различную информацию.

Кроме того, ребятам рассказывают о разнообразных возможностях, которые Москва предоставляет молодежи: грантах, форумах, онлайн-образовании, наставниках, поддерживающих организациях. Речь идет обо всем, что может быть полезным молодому человеку, живущему на территории нового региона России и желающего развивать себя и свой родной край, не покидая его.

В числе лекторов заместитель генерального директора Организации развития видеоигровой индустрии Александр Бодров, руководитель диджитал-агентства Digital.Tools Алексей Волков, начальник отдела по работе с участниками проекта федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» Евгений Фарина, эксперт организации «Росмолодежь. Гранты» Жанна Котова, генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Москонцерт» Илья Бачурин, руководитель проектов Москонцерта на территориях новых республик Олег Ливенцев, технический директор Института молодежи Евгений Цыганков и другие.

Программы креативной культбригады неоднократно проводили в Мариупольском государственном университете имени А.И. Куинджи. Туда не раз привозили книги, в том числе из библиотеки Государственного музея Востока. Москонцерт подписал соглашение о сотрудничестве с Луганской академией культуры и искусств имени М.Л. Матусовского. Обмен творческими программами происходит регулярно.

Три состоявшихся выезда креативной культбригады, в том числе в сотрудничестве с «Росмолодежью», подтвердили большую востребованность проекта.

