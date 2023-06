Завершаются работы по благоустройству территории возле станции МЦД-4 Толстопальцево

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-4 Толстопальцево, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главной задачей благоустройства в этом районе было сделать комфортный пешеходный маршрут к новому транспортному объекту для местных жителей, организовать удобные подъезды для автотранспорта, — отметил заммэра. — Работы прошли на участке Советской улицы от Центральной улицы до вестибюля станции МЦД».

Воздушные линии убрали в кабельную канализацию, это улучшило визуальный облик пространства и обеспечило безопасность коммуникаций. Существующие тротуары расширили и привели в порядок, а также обустроили новые. Общая площадь пешеходной зоны составила почти четыре тысячи квадратных метров. Асфальтовое покрытие дороги заменили.

Пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. Оборудовали пять остановочных павильонов наземного общественного транспорта. Сейчас возле станции работает 77 современных энергоэффективных фонарей. Появилась парковка, разворотная площадка для автобусов и места для остановки такси.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что сейчас специалисты оборудуют велопарковки и устанавливают навигационные стелы. Заключительным этапом работ станет озеленение — уже разбили газон, в скором времени приступят к высадке деревьев и кустарников.

Благоустройство территории возле станции МЦД-4 Толстопальцево завершат в этом году.

