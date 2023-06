Добровольцы ГУУ посетили Ржевский мемориал

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 июня 2023 года, ровно в 4 утра добровольцы Государственного университета управления и Всероссийского студенческого корпуса спасателей возложили цветы у Ржевского мемориала Советскому солдату в День памяти и скорби.

В 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны сотрудники ГУУ и добровольцы почтили память павших героев минутой молчания.

На мероприятии присутствовало также около 100 студентов-спасателей ВСКС из Москвы и Московской области, которые возложили цветы к подножию мемориала и зажгли свечи.

Мемориал возведён в 2020 году на месте ожесточенных боев Ржевско-Вяземской операции по инициативе ветеранов ВОВ Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, Правительства Тверской области и Музея Победы. Создан исключительно на народные пожертвования.

Битва известна так же как Ржевская мясорубка. По последним данным потери советской стороны составили более 1 340 000 человек. В битве принимала активное участие 7-я дивизия народного ополчения, в составе которой было множество добровольцев из Московского инженерно-экономического института (ныне ГУУ). Ценой жизней 2/3 состава дивизии наступление отборных частей вермахта удалось остановить.

Мы помним подвиг советского народа. Пусть каждый цветок и каждая зажженная свеча будут свидетелями нашей глубокой признательности и памяти.

