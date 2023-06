Для двух новых участков МСД построили более 16 километров дорог

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На участках Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссейной улицы до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара проложили в общей сложности 16 километров дорог. В их числе улицы и крупные искусственные сооружения. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках работ на двух новых участках Московского скоростного диаметра построено свыше шести километров дороги основного хода и более восьми километров прилегающей улично-дорожной сети, а также возведено четыре эстакады: съезд с магистрали ТТК — Люблинская улица на МСД в сторону МКАД, съезд с МСД на магистраль ТТК — Люблинская улица, над Батюнинской и Батайской улицами», — отметил заммэра.

Работы контролировали с особым вниманием, поскольку рядом с новыми участками расположены здания, железнодорожные пути, инженерные сети и линии электропередачи. Кроме того, вокруг стройплощадок сохранялось интенсивное дорожное движение, рассказал Андрей Бочкарев.

От Шоссейной улицы до Курьяновского бульвара переустроили более 146 километров кабельных линий и проложили более трех километров новых сетей. Для освещения двух участков МСД протянули 43 километра кабеля, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Территорию вокруг обоих участков магистрали поэтапно благоустраивают. Здесь высадят более тысячи деревьев и восьми тысяч кустарников, обустроят тротуары и площадки для выгула собак, установят скамейки, вазоны и велопарковки.

Движение по двум новым участкам Московского скоростного диаметра открыли 21 июня. Шестиполосная трасса длиной около 6,5 километра берет начало вблизи пересечения Шоссейного проезда и Шоссейной улицы, проходит по территории района Печатники вдоль путей МЦД-2 до микрорайона Курьяново.

