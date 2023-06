Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Фестиваль «Точка перемещения» пройдет в эти выходные в Музее Москвы на Зубовском бульваре (дом 2). Здесь можно будет погрузиться в исследования истории миграции населения и разнообразия культур, традиций и языков, которые сформировали мир.

Книжный фестиваль и детская барахолка

С 12:00 до 19:00 в выходные на книжном фестивале представят книги на тему этнокультурного разнообразия и миграции.

На большой детской барахолке в субботу и воскресенье участники смогут купить изделия инклюзивных мастерских и лаборатории музея «Кувшин слов», а также продать свои рисунки, зины, самодельные украшения, старые игрушки и книги. Чтобы поучаствовать в барахолке в качестве продавца, достаточно зарегистрироваться на сайте проекта.

24 июня

Мастер-класс по каллиграфии начнется в субботу, 24 июня, в 17:00. Его проведет художник из Афганистана Монир Пайкан. На занятии научат владеть пером калам — основным каллиграфическим инструментом в арабской письменности. Участники выведут свое имя на двух языках — русском и дари. В 19:30 пройдет лекция «Между репрезентацией и апроприацией». Ее посвятили одному из главных этических вопросов в модной индустрии — культурной апроприации. Занятие проведет Илектра Канестри, преподаватель Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино, журналист и эксперт в области моды и дизайна.

25 июня

Акварельный мастер-класс пройдет в 12:00. В 13:00 — занятие «Бежать нельзя остаться» по комиксу Алексея Олейникова, его проведут куратор Музея Москвы Полина Жураковская и методист Новой Третьяковки Полина Кудряшова. Участники познакомятся с героями книги из разных стран и сделают зин про радости жизни. В 14:00 пройдет мастер-класс по японской монохромной живописи тушью. В 15:00 — мастер-класс по книге Ани Десницкой «На краю света». На занятии участники обсудят книгу о детях, которые тоскуют от одиночества на разных краях света. В 16:00 участников ждут игры и размышления по книге «Люди в картинках» художника Блексболекса. Воскресная программа завершится лекцией «Помощь армянам и армянские вечера в Москве в конце XIX века».

Мероприятия фестиваля будут интересны детям старше шести лет и взрослым. Вход бесплатный (по предварительной регистрации).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI