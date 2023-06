Source: MIL-OSI Russian Language News

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Это одна из самых печальных дат в истории России.

День памяти и скорби напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в неволе, умерших в тылу от голода и лишений. В этот день проходят памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам.

В 12:15 по московскому времени проводится минута молчания. Ровно на одну минуту в стране приостанавливается привычная деятельность, радио- и телевещание.

Вместе со всеми жителями Российской Федерации студенты, сотрудники, преподаватели СПбГАСУ скорбят по тем, кто ценой своей жизни защитил Отечество в суровые военные годы. Свечи, зажжённые у мраморных досок с именами героев, олицетворяют глубокую благодарность потомков.

