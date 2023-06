ГУУ и Ассоциация «ТАМА» обозначили направления сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 июня 2023 года состоялось рабочее совещание проректора ГУУ Марии Карелиной с директором Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная ассоциация московской агломерации» (Ассоциация «ТАМА») Норайром Блудяном. В совещании также принял участие один из основателей базовой кафедры «Городской пассажирский транспорт» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Александр Чубуков.

Ключевым вопросом для обсуждения стало вступление ГУУ в Ассоциацию для участия в управленческих и конструкторских проектах в сфере транспорта московской агломерации.

По результатам встречи были приняты решения о дальнейших форматах совместной работы. В их числе:

Проведение совместных исследований и анализа тенденций и перспектив развития транспорта, совместная разработка и внедрение инновационных технологий в транспортную отрасль;

Совместное участие в подготовке и реализации научно-исследовательских работ;

Обмен опытом и знаниями в области управления проектами, практиками управления транспортными компаниями и организациями;

Организация практик студентов ГУУ в компаниях-членах Ассоциации «ТАМА».

Апробация и внедрение разработок аспирантов в производственную деятельность компаний-членов Ассоциации;

Организация и проведение совместных мероприятий (конференций, семинаров, вебинаров и т.п.), посвященных вопросам развития транспортной отрасли и управления ею.

В Ассоциацию «ТАМА» входят более 30 компаний, в том числе крупнейшие предприятия пассажирского транспорта, производители транспортных средств, таксомоторные компании, институты и другие организации. Ассоциация принимает активное участие в подготовке основных направлений и планов научно-исследовательских работ в интересах Департамента транспорта Москвы.

