Госдума приняла закон, расширяющий доступность механизмов ГЧП

осударственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, подготовленный Минэкономразвития по поручению Правительства РФ, который позволит повысить доступность и прозрачность механизмов государственно-частного партнерства. Ко второму чтению депутатами был внесен ряд поправок, подготовленных совместно с министерством.



Теперь, помимо внесения задатка, концессионеры смогут получать банковские гарантии для обеспечения заявки на участие в конкурсе. Кроме того, принятый закон позволит дополнительно повысить прозрачность механизмов ГЧП, исключить правовые неопределенности в части возмещения расходов концессионера на создание и эксплуатацию объекта соглашения, а также сократит срок принятия решения о реализации проекта ГЧП с 60 до 30 дней, по аналогии с концессиями.



«Введена в законодательство возможность предоставить банковскую гарантию в качестве способа обеспечения заявки в конкурсе. До принятия этих поправок принимался только задаток. Привлечение банковской гарантии дешевле «заморозки» собственных средств инвестора на полгода пока идет конкурс», — отметил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.



Закон также предусматривает возможность компенсации инициатору проекта затрат на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения в случае, если по итогам его рассмотрения был объявлен конкурс и в итоге концессионное соглашение заключено с другим инвестором. «Эта возможность будет стимулировать инвесторов к разработке предложений в порядке «частной инициативы», увеличение количества запускаемых проектов на основе концессионных соглашений и приток частных инвестиций в общественную инфраструктуру», — заявил Илья Торосов.



Поправки в действующее законодательство также позволили дополнительно повысить прозрачность механизмов ГЧП. Теперь появилась возможность проводить конкурс в электронной форме, а не на бумаге, как было до этого. Также на сайте Минэкономразвития будет публиковаться информация о реализуемых концессионных соглашениях (ключевых параметрах соглашений и статусе их реализации).



Среди других новшеств – изменения в действующий закон о недрах. Минэкономразвития предложило распространить право пользования общераспространенными полезными ископаемыми (песком, например) при строительстве автодорог не только исполнителям госконтрактов, но и концессионерам в рамках концессионных соглашений. Они смогут воспользоваться соответствующим участком недр без проведения конкурса или аукциона. По мнению авторов законопроекта, это, в свою очередь, позволит снизить риски необоснованного завышения стоимости общераспространенных полезных ископаемых при строительстве объектов автодорожной инфраструктуры в рамках концессий.



«За 2022 год, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и уход иностранных инвесторов, было заключено 421 концессионное соглашение на 856 млрд рублей, из которых 496 млрд рублей – частные инвестиции, что является рекордным показателем с момента запуска механизма.

Планируем, что принятый закон за трехлетний период с 2023 года позволит нарастить динамику по количеству соглашений до 30% к уровню 2020–2022 гг. (+1,5 тыс. концессий). По итогам 2025 года ожидаем выйти на 5,5 тыс. соглашений с объемом законтрактованных инвестиций более 5,6 трлн рублей», — отметил Илья Торосов.

