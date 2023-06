Город выставил на продажу 16 коммерческих помещений в САО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставлено 16 помещений для развития бизнеса в Северном административном округе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.

«Предприниматели приглашаются к участию в торгах по продаже коммерческих помещений на севере Москвы. Площадь объектов варьируется от 31 до 533 квадратных метров, что открывает для потенциальных собственников широкие возможности по использованию недвижимости. Лоты будут реализованы в период с 7 по 18 июля через открытые аукционы, а также посредством публичного предложения и на торгах без объявления цены», — рассказал он.

Самое маленькое помещение находится в Головинском районе на втором этаже двухэтажного нежилого здания по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 47. Оно будет реализовано посредством публичного предложения с понижением цены 7 июля.

Самый большой лот площадью почти 533 квадратных метра расположен на первом, втором и третьем этажах пятиэтажного здания на Ленинградском проспекте (дом 23). Итоговую стоимость и владельца определят на открытом аукционе 10 июля.

Заявочные кампании по всем объектам завершатся в период с 3 по 13 июля, торги пройдут на площадке «Росэлторг». Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Информация об объектах городской собственности, выставленных на торги, размещается на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться другими сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 6,1 тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

