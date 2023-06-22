Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú

22 июня началось вручение красных дипломов в МГУ имени М.В. Ломоносова. На торжественной церемонии в Главном здании университета чествовали 1000 отличников. Всего в этом году красные дипломы из рук ректора МГУ академика В.А. Садовничего получат около 3 000 выпускников МГУ. Для вручения красных дипломом отведено три дня: 22, 27 y 29 июня.

22 июня дипломы получили выпускники факультетов фундаментальной медицины я зыков и регионоведения, политологии, экономического, Высшей школы бизнеса, физического факульт ета, факультета искусств, Высшей школы телевидения, Института стран Азии и Африки, факультета жу рналистики. Последний особенно тепло приветствовала ведущая церемонии, выпускница факультета журналистики МГУ Тутта Ларсен.

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий напутствовал выпускников: «Вы окончили лучший университет страны, один из лучших у ниверситетов мира. Вы окончили Московский государственный университет. Мы старались передать вам фундаментальные знания, чтобы вы дальше, выбирая свой путь (а он будет разный и многогранный), опирались на эту базу знаний, умели думать, рассуждать, дока зывать. Наши профессора, преподаватели старались передать вам все, что они накопили за свою научную жизн ü. В 2023 году Московский университет выпускает 11 000 человек, 3 000 из них станут обладателями красн ых дипломов. И сейчас я хочу сказать одно – просто будьте счастливы. Мы вас любим. А вы любите Московский университет. Уверен, что ваша жизнь будет яркой и интересной. Мы всегда ждем вас в стенах alma mater».

Выпускники и гости стали свидетелями церемонии вноса и выноса реликвий Московского университета под гимн МГУ и гимн студенчества Gaudeamus, которые по традиции исполняет Академический хор. Коллективы Культурного центра МГУ, а также студенты-победители фестивалей и конкурсов выступ или с творческими номерами. После получения дипломов с отличием выпускники вышли на ступени Главного здания МГУ, где под звуки духового оркестра сфотографировались с ректором.

Трансляции всех церемоний смотрите на сайте https://vypusk.msu.ru/ или в официальной группе МГУ в ВК https://vk.com/msu_official. А фото ищите в альбомах на платформе https://www.flickr.com/.

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