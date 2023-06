В столице привели к первоначальному виду 289 незаконно реконструированных зданий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по май 2023 года в столице выявили более 530 незаконно реконструированных объектов. 289 зданий уже приведено в изначальный вид. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Строительство объектов, перестройка и реконструкция зданий должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства. В реконструкцию входит изменение площади, высоты и количества этажей объекта. К ней также относится замена, воссоздание и пристройка конструкций.

«С начала года инспекция зафиксировала 534 факта незаконной реконструкции зданий. Большую часть нарушений — 393 — составляют пристройки, надстройки — 131, мансарды — 10. При выявлении незаконных работ мы принимаем меры и возвращаем объект к первоначальному виду. С января по май 289 зданий приведено к утвержденным параметрам, устранены факты незаконного увеличения площади или изменения конфигурации зданий. Остальные выявленные нарушения устраняются», — рассказал Иван Бобров.

Кроме того, специалисты инспекции сталкиваются с ситуациями, когда под видом капитального ремонта собственники демонтируют старое здание и без разрешений и согласований приступают к новому строительству.

«Такие объекты являются самовольно возведенными и имеют все основания для их демонтажа. С начала года инспекция выявила 11 подобных фактов и пресекла незаконные работы», — добавил Иван Бобров.

Снос объекта капитального строительства и возведение на его месте другого или даже аналогичного объекта не относится к капитальному ремонту, а является новым строительством, реконструкцией, которые осуществляются только на основании разрешения. При отсутствии соответствующей документации объект будет признан самовольной постройкой.

Капитальный ремонт не связан с преобразованием несущих конструкций и не предусматривает изменение ключевых показателей объекта, а лишь улучшает его эксплуатационные качества. При выполнении капремонта получение разрешения на строительство не требуется.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

