В Политехе проходит Всероссийская конференция по охране труда и кадровой работе в вузах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

22-23 июня в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого проходит Всероссийская конференция по охране труда и кадровой работе. Организатором выступает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Участники мероприятия обсуждают актуальные вопросы охраны труда и кадровой работы с представителями профильных ведомств, обмениваются опытом с коллегами, знакомятся с выставочными экспозициями и посещают мастер-классы.

На конференцию зарегистрировалось более 600 участников из вузов и научных организаций. В деловых сессиях и круглых столах принимают участие представители профильных министерств и ведомств, а также высшего образования и науки. Работа проходит в формате экспертных сессий, мастер-классов и дискуссионных площадок.

Эксперты обсуждают последние изменения российского законодательства в области охраны труда и кадровой работы, вопросы обеспечения безопасности образовательного процесса, совершенствование системы управления охраной труда и кадровой работы в подведомственных Минобрнауки России организациях. Перечисленные меры позволят сформировать единый подход к поддержанию безопасных условий труда работников и обучающихся в подведомственных организациях, избежать ошибок в деятельности кадровых подразделений.

С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов: Вопросу охраны труда уделяется пристальное внимание. Работы в этой сфере много. Спасибо организаторам и участникам конференции, ваши выводы и рекомендации позволяют нам правильно выстраивать нашу деятельность, ориентироваться, оценивать и анализировать .

Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по охране здоровья Бадма Башанкаев поблагодарил собравшихся за вклад, который они вносят в важное дело по усовершенствованию охраны труда и кадровой работы.

Перед участниками конференции выступил руководитель государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге Игорь Беляев: В первую очередь хочу поблагодарить ректора вуза Андрея Ивановича Рудского за организацию такого масштабного мероприятия. Политех готовит специалистов не только для ведущих организаций Санкт-Петербурга и нашей страны, но и для Федеральной службы занятости. Мы сегодня подпитываемся кадрами, которые прошли обучение в Высшей школе техносферной безопасности. Желаю всем участникам формирования новых идей и новых свершений .

К собравшимся обратился ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской: «Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас в Политехническом университете. Я благодарен Министерству за выбор нашего вуза для проведения конференции.

Наша конференция увязывает вопросы охраны труда и управления персоналом. Вуз как организация несёт огромную социальную ответственность перед обществом за качество своей деятельности, и зависит это от квалификации всего персонала, от педагога до управленца. Они являются создателями организации, определяют её цели и методы их достижения; они — важнейший ресурс, используемый организацией для реализации собственных задач. Это актуально для каждой образовательной организации».

Андрей Рудской обратил внимание на ряд актуальных моментов, среди которых: активизация внимания к техническим средствам контроля условий труда, эргономика условий труда, мероприятия по психологической разгрузке и создание зон отдыха сотрудников, обучение в сфере охраны труда.

Ведущим экспертной сессии «Нормативно-правовые вопросы реализации государственной политики, направленной на сохранение жизни и здоровья работников образовательных и научных организаций» выступила заместитель директора Центра исследований охраны труда ВНИИ Труда Минтруда России Екатерина Кузнецова.

Заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Олег Довганюк рассказал об отдельных аспектах взаимодействия Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга с работодателями. Директор департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты РФ Георгий Молебнов выступил с докладом «Основные направления государственной политики и нормативно-правового регулирования в области охраны труда». Директор департамента правового обеспечения, администрирования и государственной службы Минпросвещения России Максим Живаев представил анализ учёта несчастных случаев с обучающимися в образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ. Выступление директора НИИ медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова, заслуженного деятеля науки РФ, академика РАН, главного внештатного специалиста-профпатолога Минздрава России Игоря Бухтиярова было посвящено вектору нормативно-правовых изменений в области охраны здоровья работников. Советник генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Игорь Цирин выступил с докладом «Нормативное правовое регулирование по охране труда: практические аспекты для научных и образовательных организаций высшего образования».

Экспертную сессию «Актуальные вопросы применения трудового законодательства в образовательных и научных организациях» вёл начальник управления правового обеспечения и кадров Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, эксперт ФГБНУ «Аналитический центр» Константин Капернаумов, соведущий — начальник отдела нормативного, организационного и методического обеспечения кадровой политики департамента кадровой политики Минобрнауки России Татьяна Газизова.

Директор департамента кадровой политики Минобрнауки России Алексей Свистунов выступил на тему «Трудовые отношения с научно-педагогическими работниками». Начальник отдела федерального государственного надзора государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге — главный государственный инспектор труда Денис Смирнов рассказал о новых подходах при осуществлении надзорной деятельности. Вице-президент НИУ Высшая школа экономики, член Общественного совета Федеральной службы по труду и занятости Ирина Карелина выступила с докладом «Эффективный контракт в университете: индивидуальные траектории НПР». Доклад ректора Саратовской государственной юридической академии Екатерины Ильговой был на тему «К вопросу об административной ответственности юридических лиц по статье 5.27.1 КоАП РФ».

На экспертной сессии «Обеспечение безопасных условий труда в научных организациях и образовательных организациях высшего образования» ведущей беседы была заместитель директора Центра исследований охраны труда ВНИИ Труда Екатерина Кузнецова.

Главный эксперт Центра исследований охраны труда ВНИИ труда Минтруда России, к.ф.-м.н Серик Мажкенов рассказал о новой модели управления охраной труда в России на основе риск-ориентированного и процессного подходов. Заместитель директора по научной работе НИИ медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова Евгений Зибарев выступил с докладом «Персонифицированный риск здоровью как инструмент эффективной профилактики в охране труда». Главный научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи в РФ, д.м.н., профессор Леонид Дежурный представил межведомственное взаимодействие в подготовке и оказании первой помощи. Выступление руководителя центра аттестации и аккредитации ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова., к.м.н., главного внештатного специалиста по первой помощи Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Зульфии Зариповой было посвящено организационно-правовым основам оказания первой помощи.

Также сегодня состоится торжественное награждение ведомственными наградами сотрудников организаций, подведомственных Минобрнауки России, стратегическая сессия для руководителей образовательных и научных организаций, дискуссионная площадка «Актуальные вопросы подготовки специалистов по охране труда».

В Музее истории СПбПУ участники могли ознакомиться с выставочной экспозицией по истории вуза и зарождению основ Охраны труда.

По результатам работы будет издан сборник трудов индексацией в РИНЦ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI