В Политехе обсудили инновационные технологии в библиотеках

С 19 по 23 июня в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого проходит XXI Международная научно-практическая конференция и выставка «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации (КорФор-2023)». В формате дискуссий участники обсудили новые вызовы, риски и открывающиеся возможности.

Помимо СПбПУ, организаторами выступили Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Республики Карелия, Российская библиотечная ассоциация (РБА), Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы (АРБИКОН).

В конференции участвуют руководители и сотрудники библиотек, специалисты, связанные с цифровой трансформацией библиотек и вузов, разработчики программных продуктов, поставщики ЭБС и баз данных, оборудования и услуг для библиотек. Они обсудили перспективы использования искусственного интеллекта в библиотечном деле; направления, подходы, критерии эффективности цифровой трансформации; наукометрию; корпоративные библиотечные системы и проекты; репозитории, ЭБС и цифровые библиотеки и многое другое.

19 июня на торжественном открытии участников конференции поприветствовали проректор по организационно-правовым вопросам СПбПУ Виталий Сергеев; директор Информационно-библиотечного комплекса СПбПУ, исполнительный директор НП «АРБИКОН» Александр Племнек; президент Ассоциации библиотек высших учебных заведений Республики Казахстан, директор Библиотечно-информационного центра Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати Гульжан Иржанова; директор Информационно-библиотечного центра «Билим» города Ташкент Хапизахон Каримова.

На пленарном заседании прозвучали доклады. Александр Племнек рассказал о корпоративных сервисах и новых технологиях для эффективного управления информационно-библиотечной деятельностью. Он представил тенденции, которые получили популярность в последние годы, сделав особый акцент на ИИ: Искусственный интеллект развивается и внедряется в повседневную практику во всех сферах науки и техники. Массивы для обучения нейронных сетей становятся стратегическим ресурсом. Возникает серьезная ситуация в области кибербезопасности. Критическим фактором становится отстранение от технологий. Увеличивается связанность инфокоммуникационной среды IoT особенно с внедрением коммуникационных стандартов 5G . Также Александр Племнек рассказал о корпоративных высокотехнологичных проектах нового поколения с использованием глобальной инфраструктуры.

Начальник Управления обеспечения информационными ресурсами Российского центра научной информации Алексей Лутай выступил с докладом «Национальная подписка и новые национальные сервисы для науки и образования». Были продемонстрированы пилотные версии разрабатываемых национальных платформ для издательств научных журналов, для оценивания результативности научных исследований. Участники получили информацию из первых рук, что по-прежнему в подписке останутся ведущие зарубежные научных платформы, например, Wiley и IEEE.

Начальник Управления информационно-библиотечного обеспечения Департамента исследований и прогнозирования Центрального банка Российской Федерации Илья Быковников на примере Банка России показал, что настало время реорганизации структуры библиотеки и видов деятельности, а также как процессный подход и проектное управление позволяют более гибко учитывать меняющиеся требования пользователей.

В турнире экспертов «ChatGPT: ящик Пандоры или путь в светлое будущее?» участники обсудили сильные и слабые стороны внедрения инструментов GPT, степень их влияния на деятельность в сфере науки, образования, культуры и креативных индустрий. Экспертами турнира стали Юрий Чехович, к. физ.-мат. н., исполнительный директор, компании «Антиплагиат»; и Лев Уткин, д. т. н., профессор, заведующий научно-исследовательской лабораторией нейросетевых технологий и искусственного интеллекта СПбПУ. Финальное голосование участников показало, что эксперты оказались одинаково убедительны. По мнению выступавших, технология GPT требует пристального внимания, неся кардинально новые возможности и высочайшие риски. Она потребует пересмотра образовательных технологий и процесса научных исследований.

На круглом столе «Считаем по COUNTER: старт проекта SuperStat» говорили о принципах организации нового проекта АРБИКОН. Он направлен на унификацию отчетов и метрик для оценки использования онлайн-ресурсов подписки на научные базы данных и электронно-библиотечные системы образовательных ресурсов. Было отмечено, что технология разработана и впервые апробирована в СПбПУ, а теперь и другие университеты смогут оптимизировать свою подписку на электронные базы данных на основе объективных сведений об их востребованности, рассчитываемых на платформе проекта.

Участники дискуссионной площадки «За пределами национальной подписки. Возможности и ограничения новой реальности» поделились опытом, как искать новые форматы обслуживания научно-образовательной деятельности, выявлять новые источники информации, активно использовать ресурсы открытого доступа и продвигать принципы открытой науки.

Экспертная сессия «Диалоги о дискавери» стала одним из центральных событий конференции. Участникам сообщили о создании национальной системы дискавери. Её актуальность трудно переоценить: возможность поиска через «единое окно» одновременно в массиве миллионов электронных ресурсов, размещённых в разных базах данных многих издательств стала привычным и удобным инструментом информационного поиска исследователей. С уходом из России сервиса дискавери от компании EBSCO, которым последние годы активно пользовались в СПбПУ и других научных организациях страны, доступного аналога до сих пор не нашлось. Создатели нового национального сервиса поиска дискавери рассказали о технологии «умного поиска», а также внимательно выслушали пожелания и предложения от ключевых экспертов страны.

20 июня была работа секций: «Российские онлайн ресурсы и базы данных — 2023: основные тренды, перспективы развития», «Культурное наследие. Вопросы сохранности, доступа и продвижения», «Раздвигая стены библиотек», «Умное ПО для умных библиотек и их умных пользователей», дискуссионной площадки «Книжный рынок. Комплектование. Новое в нормативно-правовом обеспечении комплектования библиотек». Мероприятия привлекли внимание профессионального сообщества специалистов, связанных с сохранением и распространением информации.

Всего в конференции приняли участие около 250 человек, около 300 присоединились в онлайн-формате.

Кроме этого, участники познакомились с деятельностью Информационно-библиотечного комплекса СПбПУ и посетили выставку в читальном зале Главного учебного корпуса, на которой изучили представленную продукцию и услуги.

Сегодня мероприятия основной программы продолжаются в Сортавале, где участники знакомятся с опытом трансформации библиотек Карелии. Гости, оставшиеся в Санкт-Петербурге, получили возможность посетить значимые библиотеки города с уникальными интерьерами и богатым книжным фондом. Среди них: Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, Научная библиотека Русского географического общества, Библиотека Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных, Библиотека «Точки зрения» ГСЦБС.

Видеозаписи выступлений будут размещены на сайте, а доклады будут опубликованы в свободном доступе в Электронной библиотеке СПбПУ (коллекция «Конференции»).

