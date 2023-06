В МГУ прошла минута молчания

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во время церемонии вручения дипломов с отличием выпускники Московского университета почтили память погибших во время Великой Отечественной войны.

С этой инициативой выступил ректор МГУ академик В.А. Садовничий: «22 июня – тяжелый день в истории нашей страны. Женя Руднева, студентка мехмата МГУ, написала накануне: “Сданы все экзамены и зачеты! Жизнь прекрасна!” А 22-го утром была объявлена война. Студенты Московского университета собрались в Коммунистической аудитории на Моховой и приняли одно решение – считать себя мобилизованными. 5 тысяч студентов, аспирантов, профессоров ушли на фронт. Я предлагаю почтить минутой молчания память тех, кто защитил нас, нашу страну, Московский университет».

22 июня – одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. День памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы сегодня живём.

Именно в этот день, 82 года назад в 4 часа утра, началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн в истории нашей страны – Великая Отечественная война.

