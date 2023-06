В мае сохранялся активный рост розничного кредитования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Ипотечный портфель продолжил быстро расти (+2,2% за месяц), при этом опережающими темпами выдавалась ипотека с господдержкой. Потребительское кредитование ускорилось (+1,7%).

Рост корпоративного кредитного портфеля замедлился до умеренного уровня (+0,8%), тенденция к его девалютизации сохраняется. Средства населения продолжают расти (+1,2%), в том числе благодаря социальным и бюджетным выплатам. Корпоративные средства также увеличились (+1,2%), в основном за счет размещений нефтегазовых и горнодобывающих компаний. Прибыль сектора в мае составила 273 млрд рублей (доходность на капитал — почти 26% в годовом выражении), что на четверть выше результата апреля, в том числе из-за увеличения объема бизнеса и низких резервов. Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2023 года». Фото на превью: Донат Сорокин / ТАСС

