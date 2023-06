Source: MIL-OSI Russian Language News

20 июня 2023 года ректор Государственного университета управления Владимир Строев принял участие в первом заседании Экспертного совета по вопросам образования и молодёжной политике при заместителе Председателя Государственной Думы Борисе Чернышове.

В так же заседании приняли участие Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, Председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров, выпускник ГУУ, Председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев и другие.

На заседании обсуждались вопросы молодежной политики и образования, внеучебной деятельности, взаимодействие с международными университетами, в том числе стран БРИКС и Африки, а также модернизацию учебных программ с фокусом на знание навыков, необходимых на рынке труда, чему способствует проектное обучение, реализуемое в ГУУ. Поднимались актуальные вопросы законодательной повестки с учётом последних поручений Президента РФ Владимира Путина и инициатив Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. В целях качественного экспертного сопровождения развития российской системы образования Совет обсудил возможности «бесшовной» работы федеральных и региональных органов власти с университетами и общественными организациями.

Кроме того, был определён формат дальнейшей работы и избраны ответственные лица. Заместителем Председателя Экспертного совета был выбран Григорий Гуров, а ответственным секретарём ведущий эксперт Института образования и Центра развития навыков и профессионального обучения НИУ ВШЭ Евгений Сжёнов.

